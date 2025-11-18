۹۲۸ خودرو فرسوده و رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح گسترده جمعآوری خودروهای فرسوده و رهاشده در سطح شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه ساماندهی معابر شهری و زیباسازی چهره پایتخت گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ طرح جمعآوری خودروهای فرسوده و رهاشده را آغاز کرد. این طرح با هماهنگی مقام قضائی و همراهی شهروندان اجرا شد و همچنان ادامه خواهد داشت.
سردار موسوی پور اظهار داشت: در طول اجرای طرح، ۹۲۸ دستگاه خودروی رهاشده با استفاده از جرثقیل به پارکینگ منتقل شد.
همزمان، ۱۰۲۳ دستگاه خودرو نیز توسط مالکان پس از اطلاعرسانی پلیس، از سطح شهر جابهجا شدند.
وی افزود: پلیس راهور پیش از انتقال خودروها، با مالکان تماس گرفته و فرصت جابهجایی را در اختیار آنان قرار داده است.
سردار موسویپور تأکید کرد: مالکانی که خودروهایشان به پارکینگ منتقل شده، برای ترخیص باید به دفاتر پلیس +۱۰ یا ستادهای ترخیص مراجعه کنند. مراحل قانونی شامل پرداخت جریمهها، مالیاتهای معوق و هزینههای جابهجایی و پارکینگ است.
وی افزود: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده خودروهای فرسوده و رهاشده، از طریق شمارههای ۱۱۰ و ۱۹۷ یا اپلیکیشن «پلیس من»، شماره پلاک و موقعیت مکانی خودرو را گزارش دهند. پس از دریافت گزارش، مأموران پلیس به محل مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
سردار موسوی پور در مورد اهداف این طرح گفت: اجرای این طرح پاسخ به مطالبات عمومی و کاهش مزاحمتهای شهری و همچنین
زیباسازی چهره پایتخت و ارتقای نظم شهری، جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از خودروهای رهاشده و افزایش ایمنی و روانسازی عبور و مرور در معابر است.
سردار موسویپور در پایان گفت: خودروهای رهاشده نهتنها جلوه شهر را نازیبا میکنند، بلکه میتوانند موجب اختلال در ترافیک و حتی تهدیدات امنیتی شوند. با همکاری و مشارکت فعال مردم، میتوانیم شهری ایمنتر، زیباتر و منظمتر داشته باشیم.