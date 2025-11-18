بارش «صفر» پایتخت طی مهر و آبان

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۵ آبان‌ماه بارشی در پایتخت دریافت شده که این میزان در بلندمدت ۷ میلیمتر است.

از ابتدای ماه جاری منتهی به ۲۵ آبان‌ماه در تهران به‌طور میانگین بارشی ثبت نشده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۳۴.۴ میلیمتر است.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۹ اردیبهشت‌ماه به‌طور میانگین حدود ۰.۱ میلیمتر بارش در پایتخت ثبت شده اما میانگین بلند مدت آن ۴۱.۹ میلیمتر است.

جدول اطلاعات پهنه‌ای بارش‌ استان‌ها نشان می‌دهد طی سال آبی جاری سایر شهرستان‌های استان تهران نیز بارندگی کمتر از نرمال را تجربه کرده‌اند که بدترین وضعیت را شمیرانات داشته است. بارش دریافت شده طی این بازه زمانی در این شهرستان ۰.۸ میلیمتر است که نسبت به بارش ۶۹.۵ میلیمتری بلندمدت، ۶۸.۷ میلیمتر کاهش یافته است.

در کل میانگین بارش استان تهران در بلند مدت ۳۳.۸ میلیمتر است ولی در سال آبی جاری تنها به‌طور میانگین ۱.۱ میلیمتر بارش دریافت کرده است که نشاندهنده کاهش ۹۶.۹ درصدی بارش در این استان است.

