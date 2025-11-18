به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۴ رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی از ۲۶ آبان آغاز شده و تا جمعه، ۷ آذر ادامه خواهد داشت و متقاضیان می توانند به منظور ثبت نام به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

این آزمون روز جمعه ۲۱ آذرماه در تهران و مراکز استانها برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان لازم است در زمان ثبت نام با توجه به شرایط و محل سکونت یا تحصیل نسبت به انتخاب و ثبت حوزه امتحانی مورد نظر خود اقدام کنند.

