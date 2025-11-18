خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد

کد خبر : 1715721
ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۴ رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از روز گذشته آغاز شده و تا ۷ آذرماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۴ رشته های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی از ۲۶ آبان آغاز شده و تا جمعه، ۷ آذر ادامه خواهد داشت و متقاضیان می توانند به منظور ثبت نام به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

این آزمون روز جمعه ۲۱ آذرماه در تهران و مراکز استانها برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان لازم است در زمان ثبت نام با توجه به شرایط و محل سکونت یا تحصیل نسبت به انتخاب و ثبت حوزه امتحانی مورد نظر خود اقدام کنند.

 

 

