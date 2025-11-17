یک کشته و ۲ مصدوم در پی تصادف اتوبوس بی آر تی و موتورسیکلت در تهران
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از کشته شدن یک نفر و مصدومیت ۲ نفر در تصادف یک اتوبوس بی آر تی و دو موتورسیکلت خبر داد.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: ساعت ۱۶:۳۱ دقیقه امروز یک مورد تصادف بین یک دستگاه اتوبوس بی آر تی و دو دستگاه موتورسیکلت در اتوبان شهید چمران به سمت پل گیشا به ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس استانتهران ادامه داد: متاسفانه این حادثه ۱ کشته و ۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت و مصدومان به بیمارستان شریعتی منتقل شدند.