«نه به اعدام» ممکن است در برخی موضوعات مفید باشد، اما کسی که جوانان کشور را هدف قرار داده، مستحق عفو و بخشش نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، صبح دوشنبه ۲۶ آبان در مراسم امحای مواد مخدر، اظهار کرد: قصه پرغصه مواد مخدر یکی از مسائل اساسی کشور است که اگر حتی به آن به عنوان یک موضوع مسئله‌محور نگاه کنیم، باید گفت حوزه مواد مخدر اعم از ورود، خرده‌فروشی، مصرف و نتیجه‌ی آن که در معتادین متجاهر بروز و ظهور می‌کند، یکی از مسائل مهم پیش روی پلیس، دولت، مجلس و قوه قضاییه است و از مطالبات مهم مردم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های پلیس در مبارزه با مواد مخدر گفت: بزرگی این مسئله در مبارزه آن است که پلیس جمهوری اسلامی ایران در راه مقابله با این پدیده شوم، تاکنون نزدیک به ۴۰۰۰ شهید داده است و چندین برابر آن جانباز و مجروح نیز در این مسیر تقدیم کشور شده‌اند.

سردار رادان با تشریح اقدامات پلیس در تهران بزرگ افزود: تلاش ما در این مسئله بزرگ در چند محور بوده است؛ از جمله مبارزه بی‌امان با عرضه‌کنندگان مواد، جمع‌آوری معتادین متجاهر از سطح معابر و مقابله با قاچاقچیان بزرگ و باندهای مطرح در حوزه ورود مواد مخدر.

او با اشاره به آمار سالانه کشفیات مواد مخدر در کشور، تصریح کرد: سالانه به صورت میانگین ۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور کشف می شود. تصور کنید اگر مبارزه با مواد صورت نمی گرفت و این میزان کشفیات در کشور نشت می کرد، طبیعی بود که آمار معتادین ما بسیار بیش از این چیزی بود که امروز با آن مواجه هستیم.

او در تشریح آخرین اقدامات پلیس در مبارزه با مواد مخدر، گفت: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ چیزی حدود ۲۸۵ تن مواد مخدر کشف شده است. ده ها درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر داشته ایم که طی این درگیری‌ها بالغ بر ۲۱ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر به هلاکت رسیدند و ده‌ها نفر دیگر زخمی و دستگیر شدند و در اختیار قانون برای مجازات قرار گرفتند.

سردار رادان همچنین درباره اقدامات در حوزه معتادین متجاهر توضیح داد: تلاش شده است چرخه حضور معتاد متجاهر در کمپ‌های ترک اعتیاد و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به مصرف، با در اختیار دادن مهارت‌ها و حرفه‌های مختلف کاهش پیدا کند.

وی با تأکید بر اهمیت مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: گاهی به دلایل مختلف به نظر می‌رسد که اسیر خواسته‌های کسانی هستیم که محور استثمار و استعمار هستند، به ویژه در حوزه مجازات‌ها و برخوردها. سؤال اصلی این است که آیا موضوع مبارزه با مواد مخدر، که مسئله‌ای بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است، برای آن‌ها نیز مهم هست یا نه؟ مسیر ورود مواد مخدر و گرفتار کردن جوانان میهن عزیزمان، که باید رزمندگان و متخصصان آینده کشور باشند، آیا یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی است یا خیر؟ اگر چنین است، که هست، پس باید بدانیم که ما باید در این مسئله، نظام حل مسئله خودمان را داشته باشیم، بدون نگاه به آنکه دیگران چه چیزی را می‌خواهند بر ما تحمیل کنند.

سردار رادان با اشاره به ضرورت بازدارندگی قوانین گفت: قانون و مقررات باید بازدارنده باشد و نه اینکه طبق خواست دیگران بازدارندگی را از ما بگیرند. «نه به اعدام» ممکن است در برخی موضوعات مفید باشد، اما کسی که جوانان کشور ما و نظام را هدف قرار داده، کسانی که می‌خواهند جوانان کشور ما را به بی‌خاصیتی تبدیل کنند، مستحق عفو و بخشش نیستند. به اعتقاد من هزینه این افراد باید آنقدر بالا باشد که بازدارنده باشد، نه تشویق‌کننده.

وی ادامه داد: خوشبختانه در مجلس موضوع قانون در دست پیگیری است و ما از انجام اقدامات مؤثر در آن حوزه مطلع هستیم و امیدواریم این روند هم با سرعت پیش برود و هم از بازدارندگی کافی برخوردار باشد.

