اوحدی خبر داد؛
خواهرخواندگی حلبچه با هیروشیما و سردشت با ایپر
رئیس بنیاد شهید از پیگیری طرحهای خواهرخواندگی شهرهای قربانی سلاحهای شیمیایی و اتمی خبر داد و گفت: خواهرخواندگی حلبچه با هیروشیما و سردشت با شهر ایپر بلژیک، با انتشار بیانیهای فردا در تهران با حضور میهمانان خارجی نهایی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی اوحدی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست خبری همایش بینالمللی جانبازان شیمیایی، از پیگیری چندین طرح بینالمللی در راستای پیوند شهرهای آسیبدیده از جنگ و سلاحهای شیمیایی خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای در دست اجرا، اظهار داشت: طرح خواهرخواندگی حلبچه با هیروشیما را دنبال میکنیم که توسط تشکلهای جانبازان در حال پیگیری است. همچنین، خواهرخواندگی سردشت با شهر ایپر در بلژیک را در دستور کار داریم که این کشورها نیز خود از بمبارانهای شیمیایی آسیب دیدهاند.
اوحدی با بیان اینکه مراحل نهایی این طرحها تقریباً به پایان رسیده است، افزود: با بیانیهای که فردا در تهران و با حضور میهمانان خارجی، نمایندگان سازمان ملل و سفرای کشورهای مختلف صادر میشود، زمینه اجرایی شدن این خواهرخواندگیها فراهم خواهد شد.