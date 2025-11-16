به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارشی از گلایه‌های رانندگان تاکسی درباره روند تحویل تاکسی‌های برقی شاسی‌بلند ارائه کرد و گفت: با وجود ورود ۱۷۵۰ دستگاه خودرو به تهران، فقط ۱۸۹ مورد به رانندگان واگذار شده است.

او ادامه داد: ثبت‌نام از ۱۲ اردیبهشت شروع شد و قول داده بودند خودروها ظرف ۲۰ روز تحویل شود؛ اما الآن کسانی که همان اول ثبت‌نام کرده‌اند هنوز خودرو تحویل نگرفته‌اند، در حالی که برخی از ثبت‌نام‌کنندگان شهریورماه، بلافاصله خودرو تحویل گرفته‌اند. علت این رفتار دو گانه چیست؟

امانی تأکید کرد: بعضی رانندگان با اعتماد به همین وعده تحویل ۲۰روزه، تاکسی قبلی خود را از رده خارج کردند، و الان نیز خودرو خود را تحویل نگرفته اند، حالا بیکار مانده‌اند و هیچ منبع درآمدی ندارند. حدود ۴۰ نفر هستند و کسی هم جوابشان را نمی‌دهد.

او افزود: بنا بر قول مدیران سازمان تاکسیرانی واعلام رسمی در سایت این سازمان، هزینه‌های بیمه، سند و لوازم اولیه را سازمان پرداخت کند، اما حالا همه این هزینه‌ها را از خود رانندگان می‌خواهند.

امانی گفت: اول گفته بودند راننده فقط ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد، اما حالا می‌گویند باید ۱۶۳ میلیون تومان در یک مرحله و ۸۰ میلیون تومان در مرحله بعد پرداخت کند. ضمن اینکه تجهیزات اولیه مثل جک، زاپاس و دوربین هم که اول نشان داده بودند، موقع تحویل روی خودرو نیست. رانندگان باید بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای خرید این وسایل بدهند.

عضو شورا تصریح کرد: رانندگان چهار ماه است بین بانک و سازمان تاکسیرانی در رفت‌وآمد هستند تا فقط یک حساب جاری و دسته‌چک بگیرند، اما هنوز مشکلشان حل نشده است. بعضی‌هایشان حتی قبل از تحویل خودرو، دو ماه است که قسط وام از حسابشان برداشت می‌شود.

او درباره زیرساخت شارژ هم گفت: راننده باید روزی ۴ تا ۵ ساعت فقط وقت بگذارد تا خودرو شارژ شود. ایستگاه کم است و ساعت‌ها باید منتظر بمانند.

امانی هشدار داد: وقتی فقط ۱۸۵ خودرو تحویل شده و همین تعداد با این حجم مشکلات درگیر است، تصور کنید ۱۷۵۰ دستگاه تحویل شود. چطور می‌خواهند مدیریت کنند؟ با توجه به تغییر مدیرعامل تاکسیرانی هم اصلاً معلوم نیست چه کسی پاسخگوست. شهرداری باید فوراً برای رفع این مشکلات اقدام جدی کند.

انتهای پیام/