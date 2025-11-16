تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصههای شهری
همزمان با سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصههای شهری بهمنظور تغذیه سفرههای آب زیرزمینی شهر با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصههای شهری بهمنظور تغذیه سفرههای آب زیرزمینی شهر با بیان اینکه این طرح با ۲۱ امضا تهیه و به رئیس شورا شد، اظهار کرد: این موضوع در جلسه با کمیسیون های مختلف بررسی خواهد شد و برای تصویب به صحن شورا خواهد آمد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: ما استفاده درستی از آب های روان در سطح شهر نداریم و تمام شهر و پشت بام ها آسفالت است و راه نفوذ آب به زمین وجود ندارد. باید از مصالحی استفاده شود که آب به زمین نفوذ کند و امیدواریم این طرح به مرحله عملیاتی برسد.
پیرهادی درخصوص اجرای این طرح تصریح کرد: طبق طرح، شهرداری تهران موظف است سامانهای یکپارچه برای ثبت و مدیریت اطلاعات پروژههای مرتبط با تراواسازی ایجاد کند تا دادههای مربوط به معابر، پیادهروها، بوستانها، باغ راهها و سایر فضاهای شهری به صورت دقیق مستندسازی شود. این سامانه مبنای تدوین استانداردهای فنی و نظارتهای آتی خواهد بود.
رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این مصوبه تأکید شده که شهرداری باید مصالح جدید و فناوریهای نوین را به سمت افزایش نفوذپذیری آب هدایت کند و دستورالعملهای طراحی مربوط به خیابانها، فضاهای عمومی و عرصههای کالبدی شهر را اصلاح کند. اجرای این بخش از طرح بهویژه در مناطق دارای فرونشست، اهمیت بیشتری دارد.
کاهش روان آب و مدیریت پایدار منابع آب
پیرهادی گفت: اجرای این طرح موجب کاهش روانآبهای سطحی، تقویت سفرههای زیرزمینی و بهبود چرخه طبیعی آب در تهران میشود و نقش مهمی در کاهش خطرات مرتبط با فرونشست دارد. این اقدام یکی از محورهای ضروری مدیریت یکپارچه آب در پایتخت است.
فرصت سهماهه برای تدوین نقشهها و استانداردها
پیرهادی گفت: شهرداری تهران سه ماه فرصت دارد تا نقشههای فنی، استانداردهای طراحی و دستورالعملهای اجرایی مربوط به تراواسازی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند.
وی افزود: گزارش اولیه اجرای طرح باید در پایان این دوره زمانی به شورا ارائه شود.
