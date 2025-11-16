کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران

به گزارش پلیس، این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام و در بازرسی های انجام شده مشخص شد که اموال مذکور فاقد مجوز قانونی و اسناد معتبر گمرکی است که در نتیجه مالک انبار بازداشت و اموال موجود، توقیف شد.

وی تصریح کرد: کالاها شامل 60 کیلوگرم انواع قرص، یک دستگاه بلیستر، 2 دستگاه آسیاب و یک گالن 50 لیتری پودر برای تهیه قرص است که پرونده ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی منتقل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را 45 میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های 02166747343 ویا 09999871392 تماس بگیرند.