خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران

کشف داروهای غیرمجاز در جنوب تهران
کد خبر : 1714788
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انواع دارو و تجهیزات دارویی غیرمجاز و قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را 45 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

به گزارش ایلنا از پلیس،‌ سردار "مهدی افشاری" در تشریح این خبر گفت: با تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ مشخص شد که مقادیری دارو و تجهیزات دارویی غیرمجاز در انباری در جاده شهریار تخلیه و دپو شده است.

به گزارش پلیس، این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام و در بازرسی های انجام شده مشخص شد که اموال مذکور فاقد مجوز قانونی و اسناد معتبر گمرکی است که در نتیجه مالک انبار بازداشت و اموال موجود، توقیف شد.

وی تصریح کرد: کالاها شامل 60 کیلوگرم انواع قرص، یک دستگاه بلیستر، 2 دستگاه آسیاب و یک گالن 50 لیتری پودر برای تهیه قرص است که پرونده ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی منتقل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را 45 میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های 02166747343 ویا 09999871392 تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ