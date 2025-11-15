خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد:

کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق گفت: پرونده ها تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده‌ است.

به  گزارش  ایلنا از خبرگزاری پلیس، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در بررسی های سیستمی و اسنادی خود به فعالیت یکی از شرکت های حمل و نقل جاده ای که در زمینه حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت دارند مشکوک شدند.

وی افزود: در بررسی های میدانی مشخص شد ۳ نفر از مسئولان وقت این شرکت بین سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ با سوء استفاده از موقعیت و شرایط موجود با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه سوخت از طریق بارنامه های صوری و پرداخت هزینه های خرید سوخت از بودجه شرکت می کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه از مجموع بارنامه های صادر شده، حدود ۸۱ درصد دارای نشانه های تقلب بود، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت لطمات و صدمات بسیاری را به شبکه سوخت رسانی کشور و تشدید ناترازی برق دارد، گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص سوداگرانی که برای کسب سودهای بادآورده با استفاده غیر قانونی، دزدانه از قاچاق سوخت زمینه ناترازی های انرژی را ایجاد کرده اند با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

