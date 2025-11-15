به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، محمد جوانمردی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان با اعلام این خبر گفت: در اجرای قانون تأمین اجتماعی و با هدف رفع چالش‌های موجود در نحوه رسیدگی به اسناد و مدارک مرتبط با مواد (۳۸) و (۴۷) قانون تأمین اجتماعی، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با مسئولان و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری میان دو سازمان، نهایی و برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی با اشاره به محورهای اصلی این تفاهم‌نامه افزود: در این تفاهم‌نامه به موضوعاتی از جمله دوره‌های زمانی رسیدگی، نحوه اجرای قانون، شفاف‌سازی فرایندهای حسابرسی، رفع ابهامات اجرایی، و توجه ویژه به شهرداری‌های کوچک با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر پرداخته شده است.

جوانمردی تأکید کرد: لغو کلیه احکام علی‌الرأس از نکات برجسته این تفاهم‌نامه است که با اجرای آن، بسیاری از مشکلات و اختلافات گذشته بین شهرداری‌ها و ادارات تأمین اجتماعی مرتفع خواهد شد. وی افزود: بر همین اساس، لازم است کلیه شهرداری‌ها با رعایت مفاد تفاهم‌نامه و در تعامل نزدیک با ادارات تأمین اجتماعی، نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام کنند.

این تفاهم‌نامه در نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در شهر مقدس قم و با حضور مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی مبادله شد.

پیش از امضای تفاهم‌نامه، مسعود نصرتی با اشاره به اهمیت این اقدام در حل مسائل اجرایی شهرداری‌ها، بر امکان افزودن موضوعات پرتکرار و دغدغه‌های میدانی شهرداران به مفاد تفاهم‌نامه تأکید کرد و از رئیس سازمان تأمین اجتماعی خواست کارگروهی ویژه برای بررسی و تکمیل بندهای آن تشکیل شود.

وی همچنین از شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان خواست پنج نفر برای عضویت در این کارگروه داوطلب شوند تا با همکاری کارشناسان تأمین اجتماعی، موارد جدید و کاربردی به تفاهم‌نامه افزوده شود و این سند به ابزاری کارآمد و مؤثر برای حل مشکلات شهرداری‌های کشور تبدیل شود.

