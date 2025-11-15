به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، محمد جوانمردی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان با اعلام این خبر گفت: در اجرای مفاد ماده (۲۵) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و در راستای وظایف محوله به وزارت کشور، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور جمعی از شهرداران و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای اسلامی استان‌ها و کارشناسان مرتبط، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری‌های کشور نهایی و برای اجرا ابلاغ شد.

وی با اشاره به محورهای اصلی این بخشنامه افزود: در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن رعایت قوانین و الزامات مالی، سیاست‌ها و راهبردهای دولت چهاردهم در موضوعاتی چون توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک، عدالت‌محوری در توسعه شهری، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، اجرای تکالیف قانون هوای پاک، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و شهر هوشمند، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت شهری، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان تصریح کرد: در این بخشنامه همچنین بر تفکیک دقیق درآمدهای عمومی و اختصاصی، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی و دولت، افزایش بهره‌وری و کارآمدی مدیران و کارکنان شهری، کاهش هزینه‌های جاری و محرومیت‌زدایی از بافت‌های ناکارآمد و محلات کم‌برخوردار تأکید شده است.

جوانمردی خاطرنشان کرد: در بخش ضوابط اجرایی نیز، نظام خزانه‌داری و تخصیص اعتبار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از ایجاد دیون و تعهدات مازاد بر بودجه، مورد تأکید ویژه قرار دارد.

وی افزود: بر همین اساس، شهرداری‌های کشور موظفند با رعایت مفاد بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی بودجه وزارت کشور، لوایح بودجه سال ۱۴۰۵ خود را در موعد قانونی برای بررسی و تصویب به شوراهای اسلامی ارائه کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در پایان هدف از ابلاغ این بخشنامه را ایجاد انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی و تحقق سیاست‌های کلان دولت در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد.

