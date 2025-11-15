قانون هوای پاک؛ قانونی بدون ضمانت اجرا

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی، با بیان اینکه تراژدی آلودگی هوا هرساله به ویژه در نیمه دوم سال تکرار می‌شود، اظهار کرد: در فصل پاییز و زمستان همواره شاهد آلودگی هوا هستیم و موضوع جدیدی نیست و هرسال هم به آن اشاره می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه قانون هوای پاک ضمانت اجرایی ندارد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که باید به تکالیف خود عمل می‌کردند، اقدام خاصی انجام ندادند. مسئولان نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ ما هم در شورا بارها گفته‌ایم که باید به ترک فعل دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی باید به این مسئله رسیدگی کند و گزارش آن را به مردم ارائه دهد؛ در زمینه آلودگی هوا برخورد جدی با ترک فعل‌ها را شاهد نبودیم و همین مسئله یکی از مشکلات ماست.

چرا قانون هوای پاک اجرایی نمی‌شود؟

وی با بیان اینکه باید این ضعف را مورد توجه قرار داد که چرا هر دستگاهی که به تکلیف خود بر اساس قانون هوای پاک عمل نمی‌کند، مورد برخورد قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: یکی دیگر از مباحث در راستای کاهش آلودگی هوا این است که سازمان محیط‌زیست باید فعالانه‌تر در خصوص عمل به این قانون ورود کند و به مردم گزارش دهد.

پیرهادی در پایان تأکید کرد: اگر در مورد این مسئله تمام دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها وارد عمل شوند و اقدام جدی انجام دهند، آلودگی هوا حل شدنی است.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین همایش ملی حقوق شهروندی که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، از بررسی پرونده‌های ترک فعل دستگاه‎‌ها در قانون هوای پاک خبر داده بود.

به گفته القاصی مهر، پرونده‌های مربوط به ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک مربوط به مدیریت شهری نیست و شهرداری هیچ پرونده‌ای در این زمینه ندارد.

به گزارش سایت شهر، طبق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نیرو، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، علوم، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما و سازمان هواشناسی از جمله دستگاه‌های مسئول در کاهش آلودگی هوا هستند.

از این میان ۱۴ دستگاه شامل وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، اقتصادی و امور دارایی، صمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این زمینه وظیفه مستقیم دارند.

انتهای پیام/