انتشار فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز
سازمان غذا و دارو فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز را معرفی کرد که به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه سازمان غذا و دارو آمده است: برخی محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

فهرست این اقلام شامل موارد زیر است:

رژلب‌های ROMANTIC MATTE، CALISTA، LIP GLOSS، KARITE، YORN

تینت‌لب‌های ROMANTIC RAIN و HOLD MORNING

برق‌لب‌های FRUIT و RAMESH

بالم‌لب‌های DROHOO و ROMANTIC MATTE

وازلین‌لب VASEINA
 

