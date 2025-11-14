انتشار فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه سازمان غذا و دارو آمده است: برخی محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
فهرست این اقلام شامل موارد زیر است:
رژلبهای ROMANTIC MATTE، CALISTA، LIP GLOSS، KARITE، YORN
تینتلبهای ROMANTIC RAIN و HOLD MORNING
برقلبهای FRUIT و RAMESH
بالملبهای DROHOO و ROMANTIC MATTE
وازلینلب VASEINA