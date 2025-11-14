او افزود: با تأکید وزیر بهداشت و پیگیری ویژه مهندس موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تدوین این دستورالعمل در اولویت قرار گرفت. با همکاری معاونت آموزشی و پس از بررسی ابعاد مختلف مربوط به منابع مالی، دستورالعمل نهایی تدوین و هفته گذشته به تأیید معاونت توسعه رسید و ابلاغ شد.

رامزی محتوای این دستورالعمل را چنین تشریح کرد: بر اساس این ضوابط، اعضای هیات علمی علاوه بر پایه‌های استحقاقی سالیانه، می‌توانند در صورت کسب امتیازهای لازم بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، سالانه از دو پایه تشویقی بهره‌مند شوند. این امتیاز می‌تواند در طول ۳۰ سال خدمت، مجموعاً به ۶۰ پایه تشویقی برسد؛ پایه‌هایی که افزون بر تشویق‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی است.

به گزارش وبدا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما در راستای ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت است؛ چراکه رضایتمندی منابع انسانی، به‌طور مستقیم به بهبود ارائه خدمات به مردم منجر می‌شود.