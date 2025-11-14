خبرگزاری کار ایران
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت خبر داد

ابلاغ دستورالعمل جدید پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی

کد خبر : 1713965
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهرخ رامزی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۲ پیرامون توسعه علمی کشور اظهار کرد: در این مصوبه اجازه داده شده بود تا وزارتخانه‌های بهداشت و علوم بر اساس دستورالعمل مشخص، نسبت به اعمال پایه‌های تشویقی برای اعضای هیات علمی اقدام کنند. اگرچه وزارت علوم پیش‌تر این دستورالعمل را تدوین و ابلاغ کرده بود، اما در وزارت بهداشت این فرآیند نهایی نشده بود.

او افزود: با تأکید وزیر بهداشت و پیگیری ویژه مهندس موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تدوین این دستورالعمل در اولویت قرار گرفت. با همکاری معاونت آموزشی و پس از بررسی ابعاد مختلف مربوط به منابع مالی، دستورالعمل نهایی تدوین و هفته گذشته به تأیید معاونت توسعه رسید و ابلاغ شد.

رامزی محتوای این دستورالعمل را چنین تشریح کرد: بر اساس این ضوابط، اعضای هیات علمی علاوه بر پایه‌های استحقاقی سالیانه، می‌توانند در صورت کسب امتیازهای لازم بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، سالانه از دو پایه تشویقی بهره‌مند شوند. این امتیاز می‌تواند در طول ۳۰ سال خدمت، مجموعاً به ۶۰ پایه تشویقی برسد؛ پایه‌هایی که افزون بر تشویق‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی است.

به گزارش وبدا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما در راستای ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت است؛ چراکه رضایتمندی منابع انسانی، به‌طور مستقیم به بهبود ارائه خدمات به مردم منجر می‌شود.

انتهای پیام/
