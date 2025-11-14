خبرگزاری کار ایران
واکنش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به چاقوکشی راننده برای مسافران

واکنش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به چاقوکشی راننده برای مسافران
در پی انتشار فیلمی از رفتار نامناسب یک راننده اتوبوس شرکت خصوصی، ضمن عذرخواهی از شهروندان، از آغاز رسیدگی و برخورد قانونی با راننده متخلف خبر داد و بر تقویت نظارت‌ها و آموزش‌های رفتاری به رانندگان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: اتوبوسی که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی مشاهده می‌شود، متعلق به شرکت خصوصی «ندای به‌آوران» است که بررسی دقیق موضوع و برخورد با راننده متخلف در دستور کار واحدهای نظارتی شرکت واحد قرار گرفته و روند رسیدگی به‌سرعت آغاز شده است و به محض مشخص شدن ابعاد اتفاق اطلاع رسانی شفاف انجام خواهد شد.

به شهروندان عزیز اطمینان می‌دهیم که تمامی ظرفیت‌های نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی به کار گرفته خواهد شد. تمامی رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران همواره پایبند به اصول تکریم و احترام به حقوق مسافران و رعایت رفتار حرفه‌ای هستند و چنین رخدادهایی صرفاً در موارد بسیار محدود مشاهده می‌شود؛ با این حال، حتی وقوع اندک و نادر چنین رفتارهایی نیز برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قابل قبول نیست.

همانند گذشته، آموزش‌های لازم در حوزه احترام، تکریم و رعایت حقوق مسافرین به‌صورت مستمر برای رانندگان برگزار می‌شود و این موضوع با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

شرکت واحد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی این شرکت شامل وب سایت شرکت واحد به آدرس www.bus.tehran.ir اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

