مرگ سالانه ۸۰ هزار نفر بر اثر تصادفات و آلودگی هوا

مرگ سالانه ۸۰ هزار نفر بر اثر تصادفات و آلودگی هوا
کد خبر : 1713894
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با تأکید بر اینکه گیلان می‌تواند الگوی ملی در پویایی جمعیت و ارتقای سلامت باشد، گفت: مسئله جمعیت در ایران موضوعی علمی و اجتماعی است و در کنار چالش‌هایی مانند تصادفات و آلودگی هوا، نیازمند نوسازی تجهیزات درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاهیان است.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط‌ عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: استان گیلان به عنوان منطقه‌ای سرسبز، پویا و پرنشاط در کشور، می‌تواند الگوی ملی برای حفظ جمعیت و ارتقای سلامت باشد و این سرزندگی، حاصل تلاش مردم و مسئولان محلی است.

وی با اشاره به بازدید خود از میدان شهرداری رشت و مشاهده نشاط و زندگی جاری مردم، گفت: حتی در حاشیه‌های شهر نیز این سرزندگی مشهود است و ارزش آن از بسیاری زخم‌ها و نگرانی‌ها فراتر است.

رئیس مرکز روابط‌ عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه موضوع جمعیت امروز ایران، مسئله‌ای ملی، علمی و اجتماعی است و نباید به مسائل جناحی یا مذهبی محدود شود، تصریح کرد: موضوع جمعیت در گیلان نه تنها جنبه دینی ندارد، بلکه از منظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی به چالش‌های سلامت و کاهش جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد: بیشترین تهدید سلامت جمعیت ناشی از تصادفات و آلودگی هوا است و سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در ایران بر اثر این عوامل جان خود را از دست می‌دهند که بیش از ۷۵ درصد کشته‌شدگان جاده‌ای بین ۱۳ تا ۲۵ سال سن دارند.

وی گفت که حفظ سلامت نسل در کنار افزایش جمعیت، نیازمند توجه همه‌جانبه و علمی است.

رئیس مرکز روابط‌ عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت استفاده از توان رسانه‌ها، دانشگاهیان و نهادهای علمی برای بررسی و ریشه‌یابی دلایل سرزندگی جمعیت در گیلان تأکید کرد.

وی اضافه کرد: اگر این سرزندگی و نشاط در قالب مطالعات جمعیت‌شناسی، علوم اجتماعی و سیاست‌گذاری به سایر مناطق کشور منتقل شود، می‌تواند به افزایش پایداری جمعیت و توسعه اجتماعی منجر شود.

کرمانپور با اشاره به فرسودگی تجهیزات درمانی و نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، افزود: کیفیت درمان و تجهیزات پزشکی مانند سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن قدیمی است و نیاز به نوسازی و توسعه دارد تا خدمات بهینه به مردم ارائه شود.

وی از جوانان و رسانه‌ها خواست در ارتقای فرهنگ سلامت و حمایت از خانواده و فرزندآوری مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها باعث می‌شود نشاط و انگیزه در جامعه تقویت شود و الگوی خوبی برای افزایش جمعیت سالم و پویا شکل بگیرد.

گفتنی است، دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» در بخش‌های تصویر جوان ایرانی، جهان جوان و زعفران، گرمابخش خانواده‌های ایرانی در حال برگزاری است و اختتامیه آن ۲۰ آذرماه در تربیت حیدریه برگزار می‌شود‌.

