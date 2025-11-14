خبرگزاری کار ایران
راننده ۲۴ ساله در حادثه بامدادی صیاد شیرازی جان باخت

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع تنها حادثه فوتی هفته گذشته در بزرگراه شهید صیاد شیرازی خبر داد؛ سانحه‌ای که بامداد ۱۸ آبان بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه رخ داد و جان یک راننده جوان را گرفت.

به گزارش ایلنا،سرهنگ رابعه جوانبخت درباره تنها حادثه فوتی هفته‌ای که گذشت گفت: حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد یکشنبه ۱۸ آبان ماه در موقعیت بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر جنوب به شمال – بزرگراه شهید همت، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده، پس از برخورد با مانع کناری راه (پایه‌های پل) واژگون شده است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در اثر این حادثه راننده که آقایی حدود ۲۴ ساله بوده، در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت در پایان اظهار کرد: علت این تصادف عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از جانب راننده جوان رخ داده، بنابراین از تمام رانندگان تقاضا داریم که با سرعت مطمئنه در معابر شهری و بزرگراهی حرکت کنند تا بتوانند در هنگام مواجهه با خطر توانایی کنترل وسیله نقلیه خود را داشته باشند تا شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری در سطح شهر نباشیم.

وی همچنین افزود: سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده در آن توانایی کنترل کامل وسیله نقلیه خود را داشته باشد.

 

 

