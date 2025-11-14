آزادسازی ۹۲ هزار متر مربع زمین کشاورزی در ری و انهدام باندهای سرقت در پایتخت
مأموران پلیس طی عملیاتهای جداگانه طی ۲۴ ساعت گذشته، ضمن آزادسازی بیش از ۹۲ هزار مترمربع از زمینهای کشاورزی شهرستان ری به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال، چندین باند سرقت را نیز شناسایی و متلاشی کردند.
به گزارش ایلنا،سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در راستای مقابله با پدیده زمینخواری و تغییر کاربری غیرقانونی، مأموران کلانتری ۱۷۷ خاورشهر پس از هماهنگی قضایی و با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و بخشداری منطقه، نسبت به آزادسازی اراضی کشاورزی اقدام کردند.
وی افزود: در این عملیات، ۹۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی که در تصرف زمینخواران بود، رهاسازی و بناهای غیرمجاز تخریب شد. ارزش این اراضی برابر نظر کارشناسان بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ مافی تصریح کرد: در این راستا ۴۰ حکم قضایی به اجرا درآمد و تأکید کرد که تجاوز به اراضی کشاورزی، تضییع حقوق عمومی و لطمهای جدی به خودکفایی کشور در حوزه تولیدات کشاورزی است.
در ادامه اجرای طرحهای انتظامی در پایتخت، سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک سارق لوازم خودرو حین ارتکاب جرم خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی در گشتزنیهای شبانه، متهم را حین تخریب درِ یک خودرو مشاهده و در تعقیب و گریز کوتاهی زمینگیر کردند.
وی افزود: متهم سابقهدار به ۶ فقره سرقت مشابه اعتراف کرده و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.
سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری نیز از دستگیری یک زن نظافتچی به اتهام سرقت ۷۳ گرم طلا به ارزش ۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت: متهم که با کپی کلید منزل صاحبخانه، در غیاب او اقدام به سرقت کرده بود، پس از بازجوییهای تخصصی لب به اعتراف گشود و روانه دادسرا شد.
در عملیاتی دیگر، سرهنگ داوود زندی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اعضای باند سارقان منزل حین سرقت خبر داد و افزود: مأموران حین گشتزنی سه متهم را در حال جابهجایی گاوصندوق مشاهده کردند که پس از تعقیب و گریز و با اجرای قانون بهکارگیری سلاح، متوقف و دستگیر شدند.
به گفته وی، از متهمان سهنفره این باند، یک گاوصندوق سرقتی، دو قبضه سلاح سرد، ابزار حرفهای سرقت و دو بیسیم کشف و جعلی بودن پلاک خودرو آنان نیز مشخص شد. سارقان به ۱۱ فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.
همچنین سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باند سارقان زورگیر خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۵۴ وردآورد هنگام سرقت موتورسیکلت توسط سه متهم وارد عمل شده و با اجرای طرح مهار، هر سه متهم را دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان ۱۳ گوشی تلفن همراه سرقتی، دو قبضه سلاح سرد و یک قبضه سلاح گرم کشف شد. اعضای باند دارای سوابق متعدد بوده و به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ مهرعلیان تأکید کرد: امنیت جانی و مالی شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.