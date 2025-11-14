خبرگزاری کار ایران
پیام وزیر بهداشت بمناسبت آغاز چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت

پیام وزیر بهداشت بمناسبت آغاز چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت آغاز چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت پیامی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با کمال خرسندی، آغاز «چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – ویژه بانوان» را به همکاران گران‌قدرِ فعال در نظام سلامت، بانوان شرکت‌کننده، برگزارکنندگان تلاشگر و کلیۀ دست‌اندرکاران این رویداد ملی تبریک می‌گویم.

در دستگاهی که رسالتش تضمین سلامت آحاد مردم است، توجه به سلامت، نشاط و توانمندی کارکنان نه‌تنها یک ضرورت اداری که یک الزام فرهنگی و راهبردی است. برگزاری این المپیاد، نشانه‌ای روشن از اراده وزارت بهداشت برای ارتقای کیفیت زندگی همکاران، تقویت همدلی و مشارکتی معنادار در خانواده بزرگ سلامت است.

امیدوارم این رویداد، عرصه‌ای باشد برای بروز توانمندی‌ها، ارتقای روحیه جمعی، و تبلور الگوی «سازمان سالم» در دستگاه‌های دولتی کشور.

از همه دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته که با انگیزه و شور، در این برنامه حضور حداکثری داشته اند، تقدیر می‌کنم؛ از معاونت توسعه مدیریت و منابع، ستاد برگزاری المپیاد، مدیران، مربیان، داوران، کمیته‌های اجرایی و تمامی دست اندرکاران سپاسگزارم.

با آرزوی تندرستی، نشاط و روزهایی سرشار از پیروزی، برای شما و برای جامعه سلامت کشورمان.

 

انتهای پیام/
