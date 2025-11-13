محمد رییس زاده به عنوان رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، در انتهای این جلسه، رای‌گیری برای انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس اول و دوم هیات مدیره نظام پزشکی تهران انجام شد.

بر این اساس، با رای اعضا، محمد رئیس زاده در صدر منتخبین قرار گرفت و به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد. دکتر پوپک به عنوان نایب رییس اول؛ دکتر مساعد به عنوان نایب رییس دوم و دکتر جمشیدیان به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

محمدرئیس زاده از سال ۱۴۰۰ تاکنون رئیس کل سازمان نظام پزشکی است.

