محمد رییس زاده به عنوان رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد

جلسه افتتاحیه نهمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با حضور رئیس هیئت اجرایی انتخابات تهران بزرگ، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، برگزیدگان هیات مدیره دوره نهم برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، در انتهای این جلسه، رای‌گیری برای انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس اول و دوم هیات مدیره نظام پزشکی تهران انجام شد. 

بر این اساس، با رای اعضا،  محمد رئیس زاده در صدر منتخبین قرار گرفت و به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد.  دکتر پوپک به عنوان نایب رییس اول؛ دکتر مساعد به عنوان نایب رییس دوم و دکتر جمشیدیان به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند. 

محمدرئیس زاده از سال ۱۴۰۰ تاکنون رئیس کل سازمان نظام پزشکی است.

