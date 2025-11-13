آیتالله اعرافی پیشنهاد کرد؛
تعامل بیشتر مدیران حوزههای علمیه استانها با شهرداران
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در دیدار با آیتالله اعرافی، عضو شورای نگهبان و مدیر حوزههای علمیه کشور، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری نشست هماندیشی شهرداران، بر ضرورت همافزایی شهرداریها برای حل مسائل اساسی مدیریت شهری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، در پایان نخستین نشست ماهانه هماندیشی شهرداران مراکز استان در قم، با آیتالله اعرافی، عضو شورای نگهبان و مدیر حوزه علمیه قم و حوزههای علمیه سراسر کشور دیدار و گفتوگو کرد.
نصرتی در این دیدار با ارائه گزارشی مبسوط از روند برگزاری نشست، مشکلات مشترک شهرداریها را از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای گسترده شهرداریها در سراسر کشور بستر مناسبی برای تولید محتوا، همفکری و تبدیل مسائل به لوایح ملی است. وی افزود: پیوند یک زنجیره بزرگ از تجربههای شهری میتواند موانع اجرایی را برطرف و تصمیمسازیها را تقویت کند.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به حضور ۵۵ شهر معرفیشده از سوی ۱۱ کشور عضو بریکس برای انتخاب پنج شهر برتر، از برگزاری نشست تخصصی مربوط به این رویداد در آذرماه امسال در شیراز خبر داد و از بانک شهر به عنوان حامی این فرآیند یاد کرد.
در ادامه، آیتالله اعرافی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با اشاره به مقام معنوی حضرت فاطمه زهرا (س)، با قرائت بخشی از حدیث «…اذا قامت فی محرابها و هو نورها لاهل السماء کما تزهر…» عبادت پنهانی را بالاترین درجه عبادت و خدمت به مردم را در ردیف بالاترین عبادتها دانست و تأکید کرد: اگر عبادت و خدمت در کنار یکدیگر قرار گیرند، انسان به جایگاه کامل و پاداش آن تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر نیاز مدیریت شهری به نگاه جامع، آیندهپژوهی، مطالعات مستمر و رویکردهای اجتماعی تصریح کرد: توجه به معماری ایرانی–اسلامی، صیانت از میراث تاریخی، عدالتمحوری، مشارکت شهروندان بهویژه بانوان و جوانان، هوشمندسازی، منابع پایدار درآمدی، تربیت نیروی انسانی متخصص و اخلاقمداری از اصول ضروری اداره شهرهاست.
عضو شورای نگهبان با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در آینده حکمرانی شهری، خواستار سرمایهگذاری جدی در این حوزه شد و توسعه روابط بینالملل شهری از طریق خواهرخواندگی را یکی از ابزارهای مؤثر تعامل فرهنگی و اجتماعی دانست.
نایبرئیس دوم مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از ابتکار نشست هماندیشی کلانشهرها و مراکز استان، میزبانی آغازین این رویداد در شهر قم را به فال نیک گرفت و گفت: امیدوارم این نشستها منشأ خیر و گرهگشایی در مسائل شهری باشد. آیتالله اعرافی در ادامه، سلام و احترام ویژه خود را به وزیر محترم کشور از طریق معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی تقدیم و ابلاغ نمود.
سپس با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور پس از بازدید وزیر کشور از قم، ابراز امیدواری کرد دستورهای صادره، زمینهساز رفع کاستیهای عمرانی این شهر شود.
به گزارش روابطعمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، آیتالله اعرافی در پایان پیشنهاد کرد مدیران حوزههای علمیه استانها در قالب سازوکاری مشخص با شهرداران مراکز استان تعامل بیشتری برقرار کنند تا بستر مشاوره و همفکری علمی و اجتماعی تقویت شود.