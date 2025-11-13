به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در نشست بر خط میان پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، و دکتر شرقاوی، رئیس منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در منطقه منا، راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک، توسعه ناوگان امدادی و برگزاری نشست‌های بین‌المللی در ایران مورد بحث و توافق قرار گرفت.

در آغاز این گفت‌وگو، دکتر شرقاوی با تبریک انتخاب مجدد دکتر کولیوند، وی را مدیری توانمند با اعتبار بین‌المللی خواند و گفت: اکثر روسای جمعیت‌های ملی انتخاب مجدد شما را تبریک گفتند؛ حضور شما در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی بسیار اثرگذار است و ایران امروز یکی از بازیگران کلیدی در منطقه و جهان به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، دو طرف بر لزوم معرفی سریع مدیر جدید دفتر منطقه‌ای منا تأکید کردند تا هماهنگی و انسجام فعالیت‌های مشترک افزایش یابد. همچنین، جمعیت هلال‌احمر ایران دو پیشنهاد مهم را برای میزبانی اجلاسیه بین‌المللی جوانان کشورهای اسلامی در تهران و اجلاسیه رؤسای جمعیت‌های ملی کشورهای اسلامی ارائه کرد. محور این نشست‌ها، بررسی و تدوین الحاقیه‌ای به کنوانسیون‌های ژنو درباره کاربرد هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در مخاصمات مسلحانه عنوان شد؛ ابتکاری که می‌تواند ایران را به یکی از مراکز گفت‌وگوی بشردوستانه جهان اسلام تبدیل کند.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، موضوع حمایت از توسعه ناوگان امدادی ایران از جمله ایجاد خط فاینانس ویژه و خرید مستقیم ۱۵۰۰ دستگاه خودرو نجات و آمبولانس مطرح شد که هدف از آن، ارتقای توان پاسخ‌گویی کشور در حوادث و بلایا و افزایش استانداردهای امدادی است.

دو طرف همچنین بر تسریع در اجرای تفاهم‌نامه‌های موجود میان جمعیت هلال‌احمر ایران و مقر فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر تأکید کردند تا زمینه همکاری‌های آموزشی، لجستیکی و عملیاتی بیش از پیش گسترش یابد. در همین راستا، جمعیت هلال‌احمر ایران پیشنهاد داد یک کارشناس متخصص ایرانی برای همکاری مدیریتی و فنی با دفتر منطقه‌ای منا معرفی شود؛ اقدامی‌که به گفته دکتر کولیوند، می‌تواند هماهنگی و اثربخشی عملیات بشردوستانه در منطقه را افزایش دهد.

این نشست بار دیگر نشان داد که جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جایگاهی فعال، اثرگذار و پیشرو در ساختار بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر دارد و توافقات حاصل‌شده می‌تواند مسیر همکاری‌های نوین، توسعه ظرفیت‌های امدادی و گسترش دیپلماسی بشردوستانه کشور را هموار کند

