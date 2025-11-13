خبرگزاری کار ایران
حناچی:

توسعه مترو نمی‌تواند فقط برعهده شهرداری باشد/ فروش عمارت اقدسیه برای تامین حقوق کارکنان

توسعه مترو نمی‌تواند فقط برعهده شهرداری باشد/ فروش عمارت اقدسیه برای تامین حقوق کارکنان
شهردار اسبق تهران با اشاره به فروش عمارت اقدسیه در دوره پنجم مدیریت شهری گفت: این عمارت مانند نیمچه کاخ ساخته شده بود اما اثر میراث فرهنگی نبود، پیش‌تر محل سکونت شهرداران تهران بود و فروش آن برای تأمین منابع شهرداری و پرداخت حقوق پرسنل انجام شد.

به گزارش ایلنا، پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران در توضیح فروش عمارت اقدسیه شهرداری گفت: این عمارت فاخر مانند نیمچه کاخ ساخته شده بود اما اثر میراث فرهنگی نبود و پیش‌تر محل سکونت شهرداران تهران به شمار می‌رفت. شهرداری تهران به صورت مستمر بخشی از املاک خود را می‌فروشد و با توجه به برخی از اقداماتی که دارد انجام می‌دهد، ناچار است برخی از املاک را بفروشد. 

وی با تأکید بر محدودیت‌های وظایف شهرداری افزود: بخشی از مسئولیت‌های شهرداری تهران جنبه حاکمیتی دارد و نمی‌تواند صرفاً بر عهده شهرداری تهران باشد. توسعه مترو و تأمین واگن‌های مترو، موضوعی که پنج میلیون نفر روزانه با آن درگیر هستند؛ دولت می‌تواند بگوید به من مرتبط نیست؟ 

به گزارش شهر، حناچی در ادامه تصریح کرد: با فروش این ملک تنها حقوق پرسنل را پرداخت نکردیم و تأمین منابع نیز انجام شد. فرض کنید این امر جزو خطاهای ما حساب می‌شد اما بنای مورد نظر بنای ثبت ملی نبود.

