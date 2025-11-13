خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:

برنامه وزارت بهداشت برای افزایش تعداد مراکز تشخیصی پت به ۵۰ مرکز

کد خبر : 1713553
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در بازدید از شرکت پارس ایزوتوپ بر اهمیت تولید داخلی رادیوداروها تأکید کرد و گفت:در حال حاضر حدود ۲۵ مرکز تشخیصی پت فعال هستند و برنامه وزارت بهداشت افزایش این تعداد به ۵۰ مرکز است. برای تأمین داروی این مراکز، ایجاد و توسعه مراکز تولید در پنج استان ضروری است تا دسترسی به دارو در استان‌های همجوار نیز سریع‌تر شود.

به گزارش ایلنا،  مهدی پیرصالحی گفت:  رادیوداروها هم در حوزه تشخیصی و هم در حوزه درمانی کاربرد دارند. امروز بیش از ۷۳ نوع رادیودارو در این شرکت تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن در تشخیص و نزدیک به ۳۰ درصد در درمان استفاده می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: برخی از این داروها نیمه عمر بسیار کوتاهی دارند و امکان واردات آن‌ها از خارج وجود ندارد. به همین دلیل توسعه مراکز تولید داخلی کاملاً ضروری است و سرعت دسترسی بیماران به داروها وابسته به این مراکز است.

پیرصالحی با اشاره به نقش حیاتی رادیوداروها در درمان بیماری‌های سخت گفت: این داروها می‌توانند جان بیماران را نجات دهند و در تشخیص نیز تصویربرداری‌های دقیق و مؤثری ارائه می‌کنند. سازمان غذا و دارو بر رعایت استانداردهای GMP در تولید نظارت کامل دارد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: شرایط تولید در این مرکز مناسب است و همکاری نزدیک با سازمان برای ورود محصولات جدید به فهرست دارویی کشور وجود دارد. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تولید و عرضه داروهای بیشتر و پیشرفته‌تر باشیم.

