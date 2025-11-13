ورود غیرعلمی برخی افراد به عرصه طب ایرانی، منجر به آسیب به بیماران شده است

به گزارش ایلنا، نفیسه حسینی‌یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در این مراسم، ضمن اشاره به گذشت هجده سال از تأسیس دانشکده‌های طب ایرانی در ساختار وزارت بهداشت، تأکید کرد: در طول این‌مدت پیشرفت‌های مهمی در حوزه‌های مختلف در جهت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت حاصل شده است و البته کارهای بسیاری هم‌می توانست انجام شود که به دلایل مختلف بر زمین ماند امروز جامعه تخصصی طب ایرانی دستاوردهای بسیاری در عرصه پژوهش آموزش بین الملل و ارائه خدمات بهداشتی درمانی دارد و این‌کنکره محلی برای عرضه برخی از این دستاوردهاست.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با طب ایرانی که بر اثر دغدغه مندی نگرانی توسط برخی افراد مطرح می‌شود بیان کرد: از همه پژوهشگران و دغدغه مندان و علاقه مندان به سلامت مردم دعوت می‌کنم تا در این کنگره حضور پیدا کنند بگویند و بشنوند بدون‌شک با حضور در این مجمع علمی رویکرد بهتری نسبت به طب ایرانی پیدا خواهند کرد و نتیجه این همگرایی ارتقا سلامت جامعه است.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل، کار تیمی و ادغام‌یافته بین طب رایج و طب ایرانی را فارغ از هرگونه تعصب؛ راهکار بهره مندی عالمانه از این طرفیت ملی بیان کرد و به آنچه در مراکز بین‌المللی و برخی بیمارستان‌های داخل کشور برای درمان بیماران در حال انجام است به عنوان تجربه‌های موفق اشاره کرد.

وی به چالش‌های موجود اشاره کرده و گفت: ورود غیرعلمی برخی افراد به عرصه طب ایرانی، منجر به آسیب به بیماران و بی‌اعتمادی مردم شده است. تنها راه جلوگیری از چنین مشکلاتی تقویت همکاری‌های تخصصی و نظارت علمی است.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل در پایان از تمامی متخصصان و صاحب‌نظران حوزه سلامت دعوت کرد تا در کنگره ملی طب ایرانی مشارکت فعال داشته باشند و با ارائه نظرات خود، به راهبری این دانش و تقویت جایگاه آن در نظام سلامت کمک کنند.

به گزارش وبدا، حسینی‌یکتا، این کنگره را بستری علمی دانست که می‌تواند پایه توسعه‌ای ماندگار برای طب ایرانی باشد.

