مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تأکید کرد:
ورود غیرعلمی برخی افراد به عرصه طب ایرانی، منجر به آسیب به بیماران شده است
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، در سخنرانی خود در آیین افتتاحیه دومین کنگره ملی طب ایرانی، ضمن ارائه آمارهای جدید پژوهشی، بر ضرورت همافزایی علمی میان طب ایرانی و رایج تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نفیسه حسینییکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در این مراسم، ضمن اشاره به گذشت هجده سال از تأسیس دانشکدههای طب ایرانی در ساختار وزارت بهداشت، تأکید کرد: در طول اینمدت پیشرفتهای مهمی در حوزههای مختلف در جهت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت حاصل شده است و البته کارهای بسیاری هممی توانست انجام شود که به دلایل مختلف بر زمین ماند امروز جامعه تخصصی طب ایرانی دستاوردهای بسیاری در عرصه پژوهش آموزش بین الملل و ارائه خدمات بهداشتی درمانی دارد و اینکنکره محلی برای عرضه برخی از این دستاوردهاست.
وی با اشاره به برخی مخالفتها با طب ایرانی که بر اثر دغدغه مندی نگرانی توسط برخی افراد مطرح میشود بیان کرد: از همه پژوهشگران و دغدغه مندان و علاقه مندان به سلامت مردم دعوت میکنم تا در این کنگره حضور پیدا کنند بگویند و بشنوند بدونشک با حضور در این مجمع علمی رویکرد بهتری نسبت به طب ایرانی پیدا خواهند کرد و نتیجه این همگرایی ارتقا سلامت جامعه است.
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل، کار تیمی و ادغامیافته بین طب رایج و طب ایرانی را فارغ از هرگونه تعصب؛ راهکار بهره مندی عالمانه از این طرفیت ملی بیان کرد و به آنچه در مراکز بینالمللی و برخی بیمارستانهای داخل کشور برای درمان بیماران در حال انجام است به عنوان تجربههای موفق اشاره کرد.
وی به چالشهای موجود اشاره کرده و گفت: ورود غیرعلمی برخی افراد به عرصه طب ایرانی، منجر به آسیب به بیماران و بیاعتمادی مردم شده است. تنها راه جلوگیری از چنین مشکلاتی تقویت همکاریهای تخصصی و نظارت علمی است.
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل در پایان از تمامی متخصصان و صاحبنظران حوزه سلامت دعوت کرد تا در کنگره ملی طب ایرانی مشارکت فعال داشته باشند و با ارائه نظرات خود، به راهبری این دانش و تقویت جایگاه آن در نظام سلامت کمک کنند.
به گزارش وبدا، حسینییکتا، این کنگره را بستری علمی دانست که میتواند پایه توسعهای ماندگار برای طب ایرانی باشد.