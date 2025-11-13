خبرگزاری کار ایران
سرپرست دانشگاه حضرت معصومه منصوب شد

سرپرست دانشگاه حضرت معصومه منصوب شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، سرپرست دانشگاه «حضرت معصومه (س)» را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در حکم ابلاغی  حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به دکتر معصومه مشکل‌گشا آمده است: 

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه حضرت معصومه (س)» منصوب می‌شوید. از سرکارعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. 

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون سرکارعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

 معصومه مشکل‌گشا دانش آموخته دکتری فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه فم با مرتبه استادیار است. 

وی دارای ثبت اختراع ملی و بین المللی است و به عنوان فناور برتر استان قم انتخاب شده است. انتشار ۲۱مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر پژوهشی و داوری چندین مجله علمی از جمله سوابق پژوهشی دکتر مشکل‌گشا است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به سرپرستی دانشگاه ملی مهارت مرکز دختران استان قم اشاره کرد. 

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و خدمات دکتر مریم بردبار رئیس پیشین دانشگاه حضرت معصومه (س) در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

