اجرای آموزشهای اشتغالمحور طرح شهید باقری ویژه سربازان در سراسر کشور
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تداوم و گسترش آموزشهای طرح شهید باقری (مهتا) با رویکرد اشتغالمحوری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اعظم کریمی مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان با اشاره به اینکه آموزشهای طرح شهید باقری بر مبنای زیستبوم اطلس اشتغال هر استان طراحی و اجرا میشود، گفت: دورههای آموزشی مهتا به گونهای تدوین شدهاند که جوانان پس از طی این دورهها بتوانند مستقیماً وارد بازار کار شوند.
وی افزود: در مرحله نخست، اولویت با سربازان وظیفه است و در گام بعدی، جوانان آماده به کار استانها نیز میتوانند از این آموزشها بهصورت رایگان بهرهمند شوند.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان با اشاره به هدفگذاری برای آموزش ۵۰ هزار نفر در سراسر کشور، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۰۰ دوره آموزشی در سطح استانها برگزار شده و احصای مشاغل متناسب با ظرفیت هر استان نیز به پایان رسیده است.
کریمی اجرای طرح مهتا را حاصل همکاری میان قرارگاه مرکزی مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و سازمانهای مردمنهاد جوانان عنوان کرد و گفت: این همافزایی ملی زمینهساز ارتقای مهارت، اشتغالپذیری و توانمندسازی نسل جوان کشور است.