تشکیل کمیته مشترک به منظور بهبود زیست شهری دانشگاهیان

به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم درباره ضرورت اجرایی شدن موضوعات طرح شده در این جلسه ابراز امیدواری کرد و گفت: میان ما و شهرداری زبان مشترک و همدلی وجود دارد. بنابراین می‌توانیم در حوزه‌هایی مثل عمران، فرهنگ، هنر و همچنین حوزه‌های علوم اجتماعی و حقوقی مانند بحث‌های پیشگیری از جرم با یکدیگر همکاری داشته باشیم. این موضوعات زبان مشترک ما هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار امیدواری که به زودی تفاهم‌نامه‌های میان این وزارتخانه و شهرداری در راستای بهبود زیست شهری دانشگاهیان باید اجرایی شود.

شهردار تهران در این نشست گفت: به دانشگاه‌ها برای ساخت و ساز خوابگاه‌ها در حاشیه زمین‌های دانشگاه بدون چشم‌داشت کمک خواهیم کرد.

زاکانی از جلسات هفتگی شهرداری تهران با دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در جلسات متعدد به سراغ دانشگاه‌ها رفتیم و ایده‌ها و شرایطمان را مطرح می‌کردیم به نقد می‌گذاشتیم. تقریبا با حدود ۱۳ دانشگاه مهم جلسه داشتیم. به آن‌ها می‌گفتیم ما تهران را چه طور می‌بینیم، آن‌ها هم ما را نقد می‌کردند.

شهردار تهران گفت: ما همواره با دانشگاه ارتباط داشتیم. از دانشگاه‌ها خواهش می‌کنیم که اگر هر مشکلی دارید بگویید ما با معاونین خود مشکلات را حل می‌کنیم.

بنا بر اعلام وزارت علوم، شهردار تهران در ادامه به ضرورت توجه به پروژه ۸۰۰۰ مسکن اساتید اشاره کرد و گفت شهرداری تهران آماده همکاری برای تسهیل قوانین و شرایط ساخت مسکن متاهلی و مسکن اساتید هست.

