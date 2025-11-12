خبرگزاری کار ایران
مدیر غذا و داروی مراغه گفت: باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی مجاز به عرضه هیچ‌گونه دارو و مکمل ورزشی نبوده و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد مجتهدی افزود: بر اساس مقررات، عرضه دارو و مکمل‌های ورزشی تنها از طریق داروخانه‌ها و تحت نظارت دکترای داروساز مجاز است و هرگونه فروش این محصولات در سایر مراکز از جمله باشگاه‌ها، تخلف محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: مدیریت غذا و دارو به عنوان متولی نظارت بر حوزه دارو با همکاری اداره ورزش و جوانان، به‌صورت مستمر از باشگاه‌های ورزشی بازدید کرده و در صورت مشاهده عرضه هرگونه دارو یا مکمل، برخورد قانونی لازم انجام و موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. 

مجتهدی با اشاره به خطرات مصرف خودسرانه مکمل‌های ورزشی اظهار کرد: ورزشکاران باید در تهیه و مصرف مکمل‌ها حتماً با پزشک متخصص مشورت کنند تا از بروز عوارض ناشی از مصرف غیراصولی و غیرعلمی این محصولات جلوگیری شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه دارو، مکمل یا فرآورده‌های غیرمجاز می‌توانند گزارش‌ها، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۰ با کارشناسان غذا و دارو در میان بگذارند.

