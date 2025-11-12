گرفتن وکالت از آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه برای طرح دعوی بین المللی
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، عبدلیانپور امروز چهارشنبه در نشست شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها گفت: در مجموع در شهر تهران بیش از چهار هزار مورد کارشناسی اماکن مسکونی (غیرنظامی) آسیب دیده در مناطق یک، دو، سه، چهار و شش، صورت گرفته است؛ علاوه بر این، نزدیک به ۲۲۰۰ مورد کارشناسی در استانهای قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، گیلان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، خوزستان، ایلام و شهرستانهای استان تهران انجام شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، کارشناسان مرکز، امور کارشناسی مربوط به خسارات وارده در برخی نهادها و دستگاهها همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیما و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز انجام دادند.
عبدلیانپور گفت: در زمینه طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی، اقدامات قابل توجهی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صورت گرفته است؛ ما اخذ وکالت معاضدتی از خانوادههای شهدا و آسیب دیدگان را شروع کردهایم و تا به امروز نزدیک به دو هزار مورد وکالت گرفته و دادخواستها را تقدیم کردهایم، همه این وکالتها به صورت معاضدتی و بدون دریافت وجهی انجام میشوند.
وی با بیان اینکه ما برای اولین بار توانستیم برای ۳۵ نفر از وکلای مرکز، پروانه اتحادیه وکلای بین المللی (IBA) را اخذ کنیم، گفت: اخیراً در شاخه حقوقی قضایی کشورهای عضو بریکس، توافقات و تفاهمنامههای خوبی را با اعضای اصلی بریکس از جمله هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و برزیل داشتهایم.