گرفتن وکالت از آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه برای طرح دعوی بین المللی

گرفتن وکالت از آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه برای طرح دعوی بین المللی
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، عبدلیان‌پور امروز چهارشنبه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت: در مجموع در شهر تهران بیش از چهار هزار مورد کارشناسی اماکن مسکونی (غیرنظامی) آسیب دیده در مناطق یک، دو، سه، چهار و شش، صورت گرفته است؛ علاوه بر این، نزدیک به ۲۲۰۰ مورد کارشناسی در استان‌های قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، گیلان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، خوزستان، ایلام و شهرستان‌های استان تهران انجام شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، کارشناسان مرکز، امور کارشناسی مربوط به خسارات وارده در برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیما و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را نیز انجام دادند.

عبدلیان‌پور گفت: در زمینه طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی، اقدامات قابل توجهی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صورت گرفته است؛ ما اخذ وکالت معاضدتی از خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان را شروع کرده‌ایم و تا به امروز نزدیک به دو هزار مورد وکالت گرفته و دادخواست‌ها را تقدیم کرده‌ایم، همه این وکالت‌ها به صورت معاضدتی و بدون دریافت وجهی انجام می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما برای اولین بار توانستیم برای ۳۵ نفر از وکلای مرکز، پروانه اتحادیه وکلای بین المللی (IBA) را اخذ کنیم، گفت: اخیراً در شاخه حقوقی قضایی کشور‌های عضو بریکس، توافقات و تفاهم‌نامه‌های خوبی را با اعضای اصلی بریکس از جمله هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و برزیل داشته‌ایم.

