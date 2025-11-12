سخنگوی اوانس تهران خبر داد:
حریق در برج مسکونی طرشت با ۶ مصدوم
سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع حادثه آتش سوزی در یک برج مسکونی در محدوده طرشت در غرب تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در توضیح این حادثه گفت: حدود ساعت ۱۲:۴۷ دقیقه ظهر امروز، یک مورد حریق در برج مسکونی واقع در خیابان تیموری، محدوده طرشت در غرب تهران به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.
او افزود: با توجه به اینکه احتمال میرفت تعداد مصدومان در این حادثه زیاد باشد و محل حادثه یک برج مسکونی بود، بلافاصله یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، دو دستگاه موتورلانس، دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی برای مدیریت عملیات به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به آمار مصدومان این حادثه اضافه کرد: خوشبختانه پنج نفر از مصدومان که دچار آسیبهای جزئی شده بودند، در محل حادثه درمان شدند و تنها یک مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.