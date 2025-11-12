حریق در برج مسکونی طرشت با ۶ مصدوم

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در توضیح این حادثه گفت: حدود ساعت ۱۲:۴۷ دقیقه ظهر امروز، یک مورد حریق در برج مسکونی واقع در خیابان تیموری، محدوده طرشت در غرب تهران به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

او افزود: با توجه به اینکه احتمال می‌رفت تعداد مصدومان در این حادثه زیاد باشد و محل حادثه یک برج مسکونی بود، بلافاصله یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، دو دستگاه موتورلانس، دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی برای مدیریت عملیات به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به آمار مصدومان این حادثه اضافه کرد: خوشبختانه پنج نفر از مصدومان که دچار آسیب‌های جزئی شده بودند، در محل حادثه درمان شدند و تنها یک مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

