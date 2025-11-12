پیشنهاد استانداری برای تشکیل کمیته کارشناسی بررسی مشکلات بازار تهران
یک مقام استانداری تهران از ضرورت تدوین «راهبرد منسجم» برای ساماندهی بازار تهران خبر و پیشنهاد تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی مشکلات آن را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، صبح چهارشنبه در نشستی با موضوع بررسی مشکلات بازار تهران گفت: حاکمیت باید «نقش حمایتی» ایفا کند و در کنار بازاریان قرار گیرد.
وی با اشاره به «ویژگیهای خاص» بازار تهران در مقایسه با سایر بازارهای کشور، مسئولیت ساماندهی این بازار را «دوچندان» توصیف کرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران تأکید کرد: همه ما نسبت به وضعیت بازار تهران نگرانیم و باید مسیر اقدامات را از نقطهای که استاندار تهران ترسیم کرده، ادامه دهیم.
وی همچنین بر لزوم حضور نمایندگان معاونت عمرانی استانداری و شهرداری تهران در جلسات آتی برای «هماهنگیهای لازم در سطح اجرایی» تأکید کرد.
عسگری پیشنهاد تشکیل یک کمیته کارشناسی را مطرح کرد، تا موضوعات مطرح در جلسات را «بررسی و تحلیل کرده و مشاورههای تخصصی ارائه دهند.»
به گزارش شهر، وی در پایان، موفقیت در ساماندهی بازار تهران را منوط به «مشارکت فعال بازاریان» دانست و بر نقش کلیدی آنان در تحقق اهداف این برنامه تأکید کرد.