خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت تصویری جدید از تلما؛ ماده‌یوز آسیایی در توران

ثبت تصویری جدید از تلما؛ ماده‌یوز آسیایی در توران
کد خبر : 1713177
لینک کوتاه کپی شد.

محیط‌بانان پارک ملی توران موفق به ثبت تصویری از ماده‌یوز آسیایی معروف به تلما به‌همراه توله‌اش شدند.

به گزارش  ایلنا،  در یکی از تازه‌ترین مشاهدات حیات‌وحش ایران، محیط‌بانان ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، حسین عجم و ابوالفضل دستجری، موفق به ثبت تصویری کم‌نظیر از یک یوز ماده به‌همراه توله‌اش شدند.

کارشناسان طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اعلام کردند،این مشاهده، دومین زادآوری ثبت‌شده از تلما و نخستین حضور تصویری او پس از سه سال است.

کارشناسان محیط‌زیست، این رخداد را نشانه‌ای از تداوم زادآوری طبیعی در جمعیت یوزپلنگ آسیایی توران می‌دانند؛ جمعیتی که به‌عنوان مهم‌ترین زیستگاه بازمانده یوز در جهان شناخته می‌شود.

تلما، یکی از ماده‌یوز‌های شناخته‌شده منطقه و از نسل نخست زادآوری یوز معروف تلخاب است.  ذخیره‌گاه زیست‌کره توران در استان سمنان، بزرگ‌ترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران است و طی سال‌های اخیر، با تلاش محیط‌بانان و کارشناسان پروژه یوز، موارد متعددی از زادآوری طبیعی این گونه در خطر انقراض به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ