خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت مطالبات فروردین و اردیبهشت مراکز درمانی طرف قرارداد بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان امروز

پرداخت مطالبات فروردین و اردیبهشت مراکز درمانی طرف قرارداد بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان امروز
کد خبر : 1713175
لینک کوتاه کپی شد.

مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بازنشستگان تأمین اجتماعی مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا پایان امروز (چهارشنبه) به‌طور کامل تسویه می‌شود.

به گزارش  ایلنا، حجت‌الله مرزبان، مدیر مالی شرکت آتیه‌سازان حافظ، اعلام کرد: با دریافت بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و تا پایان امروز تمامی مطالبات دو ماه نخست سال به‌طور کامل پرداخت می‌شود.

وی افزود: با وصول بخشی از مطالبات قرارداد کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهم مربوط به مراکز درمانی در سراسر کشور در حال پرداخت است و تمامی زیرساخت‌های مالی شرکت آماده‌اند تا به محض دریافت مابقی حق بیمه بازنشستگان، پرداخت سایر مطالبات مراکز درمانی و هزینه اسناد درمانی نیز به تناسب منابع دریافتی انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ