پرداخت مطالبات فروردین و اردیبهشت مراکز درمانی طرف قرارداد بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان امروز

به گزارش ایلنا، حجت‌الله مرزبان، مدیر مالی شرکت آتیه‌سازان حافظ، اعلام کرد: با دریافت بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و تا پایان امروز تمامی مطالبات دو ماه نخست سال به‌طور کامل پرداخت می‌شود.

وی افزود: با وصول بخشی از مطالبات قرارداد کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهم مربوط به مراکز درمانی در سراسر کشور در حال پرداخت است و تمامی زیرساخت‌های مالی شرکت آماده‌اند تا به محض دریافت مابقی حق بیمه بازنشستگان، پرداخت سایر مطالبات مراکز درمانی و هزینه اسناد درمانی نیز به تناسب منابع دریافتی انجام شود.

