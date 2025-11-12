شهادت در سانحه رانندگی حین ماموریت

خبرگزاری کار ایران
سیستان و بلوچستان- مرکز اطلاع رسانی پلیس استان از شهادت یکی از کارکنان در سانحه رانندگی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس؛  مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان در سانحه رانندگی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است کارکنان انتظامی معاونت آماد و پشتیبانی فرمانده نظامی استان در حین اعزام به ماموریت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ دچار سانحه رانندگی شده که در این حادثه ستوان یکم شه "محسن حیدری" به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.فتنی است مراسم تشییع و تدفین این شهید بزرگوار روز جاری در شهرستان زاهدان برگزار گردید.

