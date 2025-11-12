خبرگزاری کار ایران
دومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد

دومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد
کارگاه مشترک وزارت دادگستری، شهرداری تهران و دفتر نمایندگی یونیسف در ایران برای هم‌افزایی در حمایت از حقوق کودک برگزار شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از وزارت دادگستری، دومین کارگاه آموزشی «نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» با هدف گسترش همکاری‌های میان‌نهادی در حمایت از حقوق کودک، به همت مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و با همکاری شهرداری تهران و دفتر نمایندگی یونیسف در ایران برگزار شد.

این کارگاه که در سالن مدیریت بحران منطقه ۱۹ شهرداری تهران و با حضور مدیران و کارشناسان مناطق ۲۲ گانه برگزار شد، بر ایجاد درک مشترک از مفاهیم بنیادین حقوق کودک و نقش مدیریت شهری در تحقق «شهر حامی و دوستدار کودک» تمرکز داشت.

موضوعاتی نظیر «مفهوم کودکی و نیازهای چندبعدی کودک»، «اصول اخلاقی و ارزشی در محیط‌های حامی کودک»، «جایگاه کودک در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی»، «فرآیند مداخله شهرداری در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز» و همچنین تجربیات بین‌المللی شهرهای موفق در زمینه سیاست‌گذاری کودک‌محور از جمله مباحثی بود که در بخش‌های آموزشی و تخصصی این کارگاه طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه بر لزوم طراحی سیاست‌های شهری مبتنی بر آمار دقیق جمعیت کودکان در محلات مختلف تأکید و پیشنهاد شد این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری برای خدمات اجتماعی، فرهنگی و تفریحی در مناطق شهری قرار گیرد.

از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در این کارگاه، ارائه نمونه‌هایی از اقدامات انجام‌شده در حوزه «شهر دوستدار کودک» و اشتراک‌گذاری تجربه‌های محلی توسط مدیران مناطق مختلف شهرداری بود.

دومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان گامی در مسیر توسعه همکاری‌های راهبردی میان مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و شهرداری تهران محسوب می‌شود؛ همکاری که هدف آن، نهادینه‌سازی فرهنگ حقوق کودک و حرکت به سوی شهری است که در آن، هیچ کودکی نادیده گرفته نمی‌شود.

