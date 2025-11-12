دعوای خانوادگی منجر به قتل فرزند شد

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه مشخص شد که این درگیری به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و قبل از حضور عوامل پلیس قاتل که فردی 55 ساله بوده، فرزند 30 ساله خود را با استفاده از یک قبضه سلاح گرم دولول(شکاری) که فاقد مجوز بوده، مورد اصابت گلوله قرار داده که متأسفانه قبل از رسیدن عوامل امدادی این شخص فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اضافه کرد: با حضور به موقع مأموران قاتل دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.