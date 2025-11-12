خبرگزاری کار ایران
دعوای خانوادگی منجر به قتل فرزند شد

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری شخصی که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به قتل فرزند خود کرده بود خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ "مجتبی جمالی" در تشریح این خبر بیان داشت: حوالی ساعت 15 روز گذشته خبری مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در یکی از محلات  شهرستان ساوه به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام و بلافاصله اولین واحد پلیس که در نزدیکی محل حادثه استقرار داشت، برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه مشخص شد که این درگیری به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و  قبل از حضور عوامل پلیس قاتل که فردی 55  ساله بوده، فرزند 30 ساله خود را با استفاده از یک قبضه سلاح گرم دولول(شکاری) که فاقد مجوز بوده، مورد اصابت گلوله قرار داده که متأسفانه قبل از رسیدن عوامل امدادی این شخص فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اضافه کرد: با حضور به موقع مأموران قاتل دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.

