به گزارش ایلنا، بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، با بیان اینکه اجرای قانون جامع کنترل دخانیات پس از نزدیک به دو دهه هنوز با چالش‌های جدی روبه‌روست، افزود: اجرای کامل قانون، افزایش مالیات، اصلاح نظام نظارتی و به‌روزرسانی هشدارهای بهداشتی روی بسته‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

ولی‌زاده گفت: قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، اما بسیاری از مواد آن تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده و برخی مفاد آن نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است.

به گفته او، پیش‌نویس اصلاحی این قانون آماده شده و پس از تأیید در ستاد کشوری، برای طی مراحل قانونی به هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات افزایش مالیات بر محصولات دخانی را مؤثرترین راهکار برای کاهش مصرف دانست و اظهار کرد: ساختار فعلی مالیات بازدارندگی لازم را ندارد و باید متناسب با نرخ تورم و اهداف سلامت عمومی اصلاح شود.

ولی‌زاده با اشاره به ممنوعیت فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال گفت: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این تخلف جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. او از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست با تشکیل تیم‌های نظارتی استانی، این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

وی با اشاره به گسترش فروش اینترنتی و تبلیغات پنهان سیگار گفت: فروش اینترنتی و استفاده از دستگاه‌های خودکار فروش سیگار کاملاً غیرقانونی است و باید جمع‌آوری شود.

او افزود: بسته‌بندی ساده و هشدارهای تصویری جدید بر روی محصولات دخانی از جمله سیاست‌های مؤثر جهانی است که اجرای آن در کشور در دستور کار قرار دارد.

ولی‌زاده از راه‌اندازی «نظام ملی مراقبت و پایش کنترل دخانیات» خبر داد و گفت: در این نظام، اطلاعات مربوط به شیوع مصرف، تخلفات و اثر سیاست‌ها از سامانه‌های مختلف وزارت بهداشت گردآوری می‌شود تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه داده‌های دقیق و علمی انجام شود.

وی از اجرای دو طرح ملی درباره الگوی مصرف دخانیات در جمعیت‌های بالای ۱۵ سال خبر داد و گفت: نتایج این مطالعات می‌تواند در طراحی سیاست‌ها و مداخلات مؤثر برای پیشگیری و ترک مصرف نقش مهمی ایفا کند.

ولی‌زاده اظهار داشت: فروش دخانیات به کودکان، تبلیغ محصولات نوپدید مانند ویپ در تابلوهای دیجیتال و عرضه سیگار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تخلفات جدی است که باید با آن به‌صورت قاطع برخورد شود.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از مراکز فروش انجام شده و حدود ۸۴ هزار مورد تبلیغ و عرضه غیرمجاز شناسایی شده است.

به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، مبالغ جرایم نقدی مرتبط با تبلیغات و فروش غیرقانونی در مواد ۱۰.۱۱، ۱۳ و ۱۶ قانون جامع بازنگری شده و در برخی موارد تا ۲۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش وبدا، ولی‌زاده بر ضرورت ادغام کامل برنامه کنترل دخانیات در شبکه بهداشت کشور تأکید کرد و گفت: بدون نگاه جامع شبکه‌ای و همکاری دفاتر مختلف معاونت بهداشت از جمله آموزش سلامت، سلامت روان و بیماری‌های غیرواگیر، دستیابی به اهداف این برنامه ممکن نخواهد بود.

