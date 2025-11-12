معاون پرورشی و فرهنگی:
همه تشکلهای دانشآموزی را باید در مدرسه فعال کنیم
معاون پرورشی و فرهنگی با بیان این که شوراهای دانشآموزی یکی از مهمترین و درخشانترین جلوههای نقشآفرینی دانشآموزان است، گفت: اگر نقش و مسئولیت نوجوانان و دانشآموزان در نظام تعلیم و تربیت و در سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی کشور به رسمیت شناخته شود، بسیاری از مشکلات به ظاهر حلنشدنی کشور، حتما حل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، صادق حسینزاده ملکی؛ معاون پرورشی و فرهنگی در آیین نمادین بیستوهشتمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی که در مدرسه شهید سهام خیام منطقه سه شهر تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای دانشآموز، گفت: شرایط جهانی، شرایط بسیار عجیب و غریبی است. دو جبهه در جهان در حال رویارویی هستند. قبلا این جبهه صرفا در حد برخی کشورها خود را نشان میداد، اما اکنون جهانی شده است؛ یک جبهه جنایتکار، جنایتپیشه و خبیث، با نماد رژیم صهیونیستی و به رهبری آمریکا و یک جبهه ضد جنایت، جبهه طرفدار حق، انسانیت، پاکی و زلالی، به رهبری مسلمانان و بهویژه ملت بزرگ ایران.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: رژیم کودککش صهیونیستی در تمام سازوکارها و سیاستهای اعلامی و اعمالی خود در چند دهه گذشته مطرح کرده که هیچ کشوری در منطقه نباید بزرگ، موفق و پیشرو باشد و برای تجزیه تمام کشورهای منطقه، برنامه عملیاتی دارند. جبهه جنایتپیشه از ایران و ملت ایران عصبانی است، چون ملت ایران مقابل این نقشه خبیث ایستاده است.
وی افزود: افتخار میکنیم که پرچم ما اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، بهعنوان نماد ایستادگی در برابر جنایت، به دست جوانان و نوجوانان افتاده است و این اتفاق بسیار قابل توجه است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: من خدمت یکی از بزرگان جهان اسلام رسیده بودم. از ایشان پرسیدم: اگر خدمت نوجوانان ایرانی بروم، شما به آنان چه میگویید؟ ایشان فرمود: به نوجوانان از طرف من بگو، شما رهبران نوجوانان دنیا هستید، قدر خودتان را بدانید.
شوراهای دانشآموزی یکی از شیرینترین جلوههای نقشآفرینی دانشآموزان است
حسینزاده ملکی ادامه داد: معتقدیم اگر نقش و مسئولیت نوجوانان و دانشآموزان در نظام تعلیم و تربیت و در سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی کشور به رسمیت شناخته شود، بسیاری از مشکلات به ظاهر حلنشدنی کشور، حتما حل خواهد شد. از این رو شوراهای دانشآموزی یکی از شیرینترین، مهمترین و درخشانترین جلوههای نقشآفرینی دانشآموزان است که امروز انتخابات آن را با کمک همکاران و دانشآموزان در سراسر کشور برگزار میکنیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در شوراهای دانشآموزی، دانشآموزان عزیز قرار است مسئلههای مدرسه، محله، شهر و حتی کشور خود را بهخوبی شناسایی کنند، برای آن راهحل پیدا کنند و در حد توان خود برای حل آن مسائل گام بردارند.
وی به سخنان دانشآموزان کاندید شورای دانشآموزی مدرسه شهیده سهام خیام اشاره کرد و گفت: سه مسئله بسیار مهم را این دانشآموزان عزیز به بهترین شکل بیان کردند؛ نخست، چالش مصرفی که داریم و باید آیه کریمه و شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» که سؤال رئیسجمهور نیز بود را، مورد توجه قرار دهیم. رئیسجمهور از شما دانشآموزان عزیز درباره مسئله یک کشور مشورت و راهکار خواستند و در پاسخهای دانشآموزان نیز این مسئله برجسته بود.
حسینزاده ملکی به نقش دانشآموزان در مدرسه اشاره کرد و افزود: همه تشکلهای دانشآموزی را باید در مدرسه فعال کنیم. همه دانشآموزان باید نقش داشته باشند در مدرسه، چون معتقدیم این نقشآفرینی، اولا مسائل مدرسه را حل میکند، ثانیا مدرسه را موفق، موثر، جذاب و پرنشاط خواهد کرد و در آینده جامعهای را به ایران بزرگ تقدیم میکند که آن دانشآموزانی که قرار است مسئولیتهای ملی، منطقهای و جهانی را برعهده گیرند، حتما مسائل بزرگ را حل خواهند کرد.
وی اظهار کرد: ما ذرهای شک نداریم که نسل دانشآموز و نوجوان امروز ایرانی، تمام آرزوهای ملت ایران را به نتیجه خواهد رساند و افتخار تاریخ ایران خواهد شد.
حسینزاده ملکی با بیان اینکه جبهه جنایتکار، جبهه ستم و جبهه کودککش صهیونیستی و آمریکایی از ایران و اسلام میترسد، گفت: ایران اسلامی و جهان اسلام در برابر جنایت ایستادهاند و در بسیاری از برنامههایی که آنان طراحی کرده بودند، شکستشان دادهاند.
وی با بیان اینکه این جلسه و این انتخابات و شوراهای دانشآموزی امسال، مزین به نام مبارک شهید محمدحسین خاکی است، اظهار کرد: فرض کنید بهترین معلم کنکور، وقت مفصلی برای شما بگذارد و چند سال با شما سوالهای کنکور را تمرین کند و شما بهطور پنهانی متوجه شوید همان معلمی که با شما تمرین میکند، طراح اصلی سوالات کنکور هم است، چه اتفاقی برای رتبه کنکور شما میافتد؟ قرآن کریم آیهای در این باره دارد: «ولا تحسبن الذین قُتِلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحیاءٌ عِندَ ربِهِم یُرزقون.» چند راز مهم در این آیه نهفته است. یکی اینکه افرادی که توفیق شهادت برایشان حاصل نشود، پرونده عملشان بسته میشود؛ هرچه کار خیر یا شر داشتند، همان است که با آن تا ابد زندگی میکنند. چون میدانید خداوند متعال خلقت ابدی انسان را به خود او سپرده است و انسان خود میتواند زندگی ابدی خود را خلق کند؛ که آیا خوشبخت باشد یا نباشد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه خداوند از قوه خلاقیت خویش به انسان این فرصت را داده که زندگی ابدی خود را بیافریند، گفت: اما خداوند یک استثنا قرار داده است. در وجود برخی بندگان، نوری از جانب او و اهلبیت(ع) پیدا میشود که آنان را به مقام شهادت میرساند و خداوند قرآن کریم نیز فرموده است: «ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون». کلمه «رب» مثل «مربی» است؛ یعنی خود خداوند متعال. در حقیقت، معلم کنکوری که طراح اصلی است، مفصل و با تمام قدرت با این شخصیت برخورد میکند و او را به اوج میرساند.
وی ادامه داد: شهید محمدحسین خاکی، بسیار زود و به شکلی حیرتانگیز، به خوشبختی ابدی رسید. او زنده است، در حال اوجگیری و خوشحال است که خداوند این هدیه را زود به او عنایت فرمود، گرچه برای مادر بزرگوارشان سخت است، اما باید به این مادر تبریک گفت که توفیق یافتند همسر شهید باشند و هم مادر شهید.
حسینزاده ملکی تصریح کرد: این آیه شریفه، راز دیگری هم دارد. شهدا هر آنکس را که در مسیر آنان حرکت کند، بدون تردید یاری میکنند و حمایت خواهند کرد. کافی است کوچکترین توجهی به آنان کنیم و از ایشان بخواهیم، چون زندهاند، در کنار ما هستند و به ما کمک میکنند. خوشحالیم که رئیس شورای دانشآموزی مدرسه ایمان، به مقام رفیع شهادت رسیده است و امیدواریم نگاه این شهید بزرگوار و کمک و توجه او، مایه خوشبختی تمامی اعضای شورای دانشآموزی در سال تحصیلی جدید باشد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم شهیدان بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی، جامعه فرهنگیان و دانشآموزان را از امداد و دعای خود محروم نکنند و خوشبختیهای بزرگ را برای زندگی همه شما به ارمغان آورند و در مسیر بهترین سعادتهای فردی و خانوادگی، انشاءالله موفق باشید.
گفتنی است با حضور صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، نمازخانه بازسازی شده این مدرسه، افتتاح شد.
در پایان این آیین، صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و مسئولان حاضر در این آیین، نشستی صمیمی را با معلمان مدرسه شهیده سهام خیام برگزار کردند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بیستوهشتمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی با یاد شهید دانشآموز محمدحسین خاکی؛ رئیس شورای دانشآموزی دبستان ایمان و شهید جنگ ۱۲روزه برگزار شد. همچنین از مادر گرامی این شهید در این آیین تقدیر به عمل آمد.