اقدامات معاونت آموزش متوسطه برای بازماندگان از تحصیل
معاون آموزش متوسطه اظهار کرد: بر اساس شاخصهای جدول ۲۰ برنامه هفتم توسعه، یکی از اهداف کلیدی آموزش و پرورش، افزایش سهم آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش در دوره متوسطه دوم است. خوشبختانه این شاخص امسال به ۴۵.۵ درصد رسیده، در حالیکه سال گذشته حدود ۴۳ درصد بود.
به گزارش ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه ، در نشست خبری با دانش آموز خبرنگاران خبرگزاری پانا به رشد بیش از ۲.۵ درصدی سهم مهارتمحوری آموزش اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخصهای جدول ۲۰ برنامه هفتم توسعه، یکی از اهداف کلیدی آموزش و پرورش، افزایش سهم آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش در دوره متوسطه دوم است. خوشبختانه این شاخص امسال به ۴۵.۵ درصد رسیده، در حالیکه سال گذشته حدود ۴۳ درصد بود. این رشد بیش از ۲.۵ درصدی، نشاندهنده اقبال خانوادهها و جامعه به آموزشهای مهارتی و هنرستانی است؛ رشدی که خود را در افزایش بیش از ۱۱۰ هزار نفر جمعیت هنرستانها نسبت به سال قبل نشان میدهد.
آذرکیش افزود: این روند نشان میدهد که جامعه ما بیش از گذشته به اهمیت مهارتآموزی، اشتغالپذیری و یادگیری کاربردی پی برده است و این همان مسیری است که ما نیز در وزارت آموزشوپرورش با جدیت دنبال میکنیم.
۲ برنامه معاونت آموزش متوسطه برای توانمندسازی معلمان
معاون وزیر آموزشوپرورش درخصوص ارتقای کیفیت آموزشی گفت: یکی از اصلیترین برنامههایی که در معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش داریم، «معاصرسازی توانمندیها و قابلیتهای معلمان» است؛ یعنی آموزش و توانمندسازی معلمان. این موضوع را در قالب برنامههای مختلفی از جمله «سفر یادگیری» و طرح «شمیم» در حال پیگیری هستیم.
وی در توضیح بیشتر گفت: «شمیم» مخفف «شبکه ملی یادگیری معلمان» است. در این طرح، معلمان اجتماعات یادگیری را در واحدهای آموزشی شکل میدهند و شبکههای یادگیری معلمان، تحت رهبری یکی از افراد همان جلسه ایجاد میشود. اعتقاد ما این است که توسعه حرفهای و فردی افراد، یک «سفر مادامالعمر» است، یعنی همه افراد نیاز دارند که در طول عمر خود بهصورت مستمر، صلاحیتهای حرفهای خود را توسعه دهند. این «سفر یادگیری» که برنامه اصلی توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارتهای معلمی آنهاست، شامل سنجش و ارزشیابی، فناوریهای نوین، روشهای جدید یادگیری و همچنین یادگیری در محیط واقعی و آموزشی است.
عضویت ۲۵۵ هزار معلم در سامانه «شمیم»
آذرکیش با بیان اینکه برنامه شمیم اکنون در حال اجرا است، بیان کرد: بیش از ۲۵۵ هزار معلم در سامانه شمیم عضو هستند. این سامانه، در وزارت آموزشوپرورش فعال است و معلمان در آن حضور دارند. همچنین «سفر یادگیری» برای بیش از ۷۰ درصد از معلمان کشور اجرا شده است تا از فناوریهای جدید و مهارتهای بهتر آموزشی بهرهمند شوند. این طرح از تابستان آغاز شده و تقریبا در حال تکمیل است. در برخی استانها نیز تا صد درصد، این آموزشها انجام شده است.
وی افزود: بهطور مشخص باید گفت که ما در قالب «سفر یادگیری» و برنامه «شمیم» که از اولویتهای اصلی است، برنامههای مربوط به آموزش معلمان را در حال اجرا داریم، زیرا شرایط آموزش و تربیت در دنیا، متاثر از جهان دیجیتال و هوش مصنوعی است و این آموزشها نیز در همین قالب به معلمان ارائه میشود.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش درباره اقدامات این معاونت برای بازماندگان از تحصیل گفت: تعریف «بازمانده از تحصیل» باید با واقعیت و دقت تبیین شود، زیرا با آنچه در نگاه عمومی یا رسانهای مطرح میشود تفاوت دارد. بسیاری از آمارهایی که تحت عنوان «بازمانده از تحصیل» اعلام میشود، در واقع بازمانده از تحصیل واقعی نیستند. بهعنوان مثال، برخی دانشآموزانی که مهاجرت کردهاند و از ایران خارج شدهاند، در اطلاعات ثبت شده، چون هنوز در سن تحصیل هستند ولی در کشور حضور ندارند، بهعنوان بازمانده از تحصیل اعلام میشوند، در حالی که اینطور نیست.
وی با اشاره به فعالیت سامانهای به نام «سامانه شهید محمودوند» در ادارات کل آموزشوپرورش استانها اظهار کرد: این سامانه بررسی میکند که دلایل بازماندگی از تحصیل چیست و در چه نسبتی قرار دارد. برای نمونه، در مناطقی ممکن است کودکانی متولد شوند که بعدها فوت میکنند یا اطلاعات آنها در مناطق روستایی یا دورافتاده بهدرستی ثبت نمیشود. این موارد در آمار ثبت احوال وجود دارد و بهصورت عددی در سامانه بازماندگی ظاهر میشود، ولی در عمل بازمانده واقعی نیستند.