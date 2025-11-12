سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد:
واریز مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: مستمری آبان ماه مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی بهطور مستقیم به حساب ذینفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به مددجویان واریز شد.
به گزارش ایلنا، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به آبان ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال واریز شد.
مستمری آبانماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.
به گزارش سازمان هدفمندی یارانها، همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال به طور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد