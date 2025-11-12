خبرگزاری کار ایران
فناوری‌های نوین مسیر تولید مکمل‌های حلال را هموار کرد

فناوری‌های نوین مسیر تولید مکمل‌های حلال را هموار کرد
کد خبر : 1713015
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: پیشرفت‌های دارویی و زیستی امکان تولید مکمل‌های حلال با جایگزین‌های گیاهی و ماهی را فراهم کرده و مصرف‌کنندگان می‌توانند همزمان سلامت خود و رعایت اصول شرعی را تضمین کنند.

به گزارش ایلنا، حسین رستگار گفت: برخی از مکمل‌ها و مولتی‌ویتامین‌های رایج، حاوی ژلاتین حیوانی یا مقادیر اندکی الکل هستند؛ ترکیباتی که از منظر فقه اسلامی محل تردید یا حرمت‌اند. 

وی افزود: در موارد درمانی که داروی غیرحلال تنها گزینه درمان است، مصرف آن جایز محسوب می‌شود، اما در مورد مکمل‌های عمومی، گزینه‌های گیاهی و حلال متنوعی وجود دارد که از نظر ایمنی و اثربخشی نیز تأیید شده‌اند. 

رستگار، پیشرفت فناوری‌های زیستی و دارویی، مسیر تولید مکمل‌های حلال را هموار کرده است. امروزه می‌توان کپسول‌های نرم و سخت را با ژلاتین ماهی، ژلاتین گیاهی، گلیسیرین گیاهی، سلولز یا نشاسته اصلاح‌شده تولید کرد. این جایگزین‌ها علاوه بر رفع ملاحظات شرعی، از نظر پایداری، آزادسازی کنترل‌شده مواد فعال و پذیرش گوارشی نیز عملکرد مطلوبی دارند. 

وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو گفت: اندونزی، مالزی و حتی آمریکا در تدوین استانداردهای حلال برای مکمل‌ها و داروها فعال هستند و لوگوی حلال امروز به‌عنوان شاخص بین‌المللی اعتماد شناخته می‌شود. شورای علمای اندونزی (MUI) و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) چارچوب‌هایی برای ارزیابی مواد اولیه، کنترل فرآیند تولید و صدور گواهی حلال تدوین کرده‌اند. رعایت اصول GMP نیز تضمین‌کننده کیفیت، ایمنی و قابلیت ردیابی محصولات است. 

رستگار تأکید کرد که مصرف‌کنندگان باید برچسب ترکیبات مکمل‌ها را با دقت بررسی کنند، زیرا برخی محصولات ممکن است حاوی ترکیباتی باشند که برای مصرف عمومی یا طولانی‌مدت مناسب نیستند. انتخاب محصولات دارای نشان رسمی حلال بهترین راه برای حفظ سلامت، رعایت قوانین اسلامی و حمایت از تولیدکنندگان متعهد است. 

به گزارش ایفدانا، بازار جهانی مکمل‌های حلال با رشد سالانه بیش از ۷ درصد در حال گسترش است. دکتر رستگار افزود: توسعه این بازار نه‌تنها پاسخ به تقاضای جوامع مسلمان است، بلکه فرصت‌های اقتصادی گسترده‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی در عرصه صادرات ایجاد می‌کند. وی تأکید کرد: توجه به حلیت در مکمل‌ها، علاوه بر انطباق با ارزش‌های دینی، نشانه‌ای از احترام به سلامت مصرف‌کننده و ارتقای کیفیت صنعت دارو و غذا است.

