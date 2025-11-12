معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد؛
تشکیل کمیته ملی دیابت و اتصال آزمایشگاهها به سامانه سلامت
معاون بهداشت وزارت بهداشت دیابت بیماری بدون ترمز در جهان دانست و بر لزوم تغییر نگاه از درمان به پیشگیری تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی با اشاره به روند نگرانکننده شیوع دیابت در کشور و جهان گفت: در حالی که سازمان جهانی بهداشت برای بسیاری از بیماریها شاخص کاهش تعیین کرده، تنها بیماریای که روند کند شدن آن در دنیا مشاهده نمیشود، دیابت است.
وی با بیان اینکه دیابت بیماریای چندوجهی است و برای کنترل آن نیاز به اقدامهای گسترده و هماهنگ داریم، افزود: مطالعات پیش از دوران کرونا نشان داد هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دیابت در کشور بسیار بالاست و میتواند خانوادهها را به زیر خط فقر بکشاند. امروز با سونامی دیابت در کشور مواجهیم و بخش قابل توجهی از بیماران بهصورت سرزده و بدون پیگیری مستمر به بیمارستانها مراجعه میکنند.
وی با اشاره به تأثیر همهگیری کرونا بر بیماریهای مزمن، گفت: در دوره کرونا، تمرکز نظام سلامت بر کنترل ویروس باعث شد از بیماریهای غیرواگیر غافل شویم، اما واقعیت این است که قربانیان اصلی کووید۱۹ همان بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشارخون بودند.
رئیسی از تشکیل کمیته ملی بیماری دیابت ذیل کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر خبر داد و گفت: برنامهریزیها انجام شده و اداره تخصصی دیابت در حال پیگیری اقدامات است. خبر خوب این است که تاکنون بیش از ۶۰ درصد آزمایشگاههای کشور به سامانه یکپارچه متصل شدهاند و در آینده نزدیک تمامی آزمایشگاهها به پرونده الکترونیک سلامت وصل خواهند شد. این دادهها مبنای تصمیمگیریهای دقیقتر در سیاستگذاری سلامت خواهند بود.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری، افزود: براساس برآوردهای بینالمللی، هر یک دلار سرمایهگذاری در حوزه بهداشت دستکم هفت دلار بازگشت اقتصادی دارد. متأسفانه در فرهنگ عمومی گاهی افتتاح بخش دیالیز را جشن میگیریم، در حالیکه باید برای کاهش بیماران دیالیزی جشن بگیریم. موفقیت در پیشگیری زمانی محقق میشود که سیاستگذاران، پزشکان و مردم نگاه خود را از درمان به سمت پیشگیری تغییر دهند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه پزشک خانواده، گفت: میزان مراقبت از بیماران دیابتی در مناطق روستایی که تحت پوشش پزشک خانواده هستند، از بیماران شهری بهتر است. این نشان میدهد که نظام ارجاع و مراقبت مستمر مؤثر بوده و باید تقویت شود.
وی افزود: هیچ برنامهای در حوزه بهداشت بدون پیوست اجتماعی موفق نخواهد بود. مردم باید در فرآیند پیشگیری و کنترل بیماریها مشارکت فعال داشته باشند.
رئیسی ادامه داد: برنامه جامع مراقبت و ارتقای سلامت نیز در آستانه اجراست. در این برنامه از انجمنهای علمی و ابزارهای دیجیتال مانند اپلیکیشنهای سلامت استفاده میکنیم تا بتوانیم از ارزیابی خطر تا پیگیری درمان، دادههای دقیق و بهروز داشته باشیم. این سامانهها به پرونده الکترونیک سلامت متصل خواهند شد.
به گزارش وبدا، وی همچنین بر ضرورت مشارکت مردم در کنترل بیماریها تأکید کرد و گفت: برنامه خودمراقبتی تدوین شده و ابزارهای آن نیز آماده است، در صورت نیاز، این ابزارها به پرونده الکترونیک سلامت و مراقب سلامت متصل خواهد شد.