هوای تهران در وضعیت قابل قبول

به گزارش ایلنا، در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۴ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۹۹ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۱ روز هوای قابل قبول، ۹۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.