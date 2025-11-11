اتحاد ایران و افغانستان نمادی از اراده صادقانه در مبارزه با مواد مخدر
رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان گفت: همکاریهای ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با موادمخدر نمادی از اراده صادقانه دو ملت در مبارزه با موادمخدر است.
به گزارش ایلنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ هیئت رسمی از معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان به رهبری مولوی حسیب الله احمدی، رئیس دفتر این معینیت به ایران سفر کردهاند.
نشست تخصصی مشترک بین هیأت جمهوری اسلامی ایران و هیأت مذکور از افغانستان درباره حوزههای همکاری در زمینه کاهش تقاضای مواد مخدر، صبح امروز در مجموعه فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
احمدی؛ رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان در این نشست تخصصی با بیان اینکه حضور در سرزمین برادر و دوست یعنی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سفر علمی و آموزشی، افتخار بزرگی برای ما است، مراتب قدردانی خود از دولت و ملت شریف جمهوری اسلامی ایران و مسئولین UNODC را از برگزاری این نشست و تبادل تجارب ابراز کرد.
وی با تأکید بر اینکه امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همجوار و متحد، علیه پدیده شوم مبارزه با مواد مخدر مسئولیت مشترک در قبال سلامت جهانی و امنیت منطقه دارند، تصریح کرد: این همکاریها، نمادی از اراده صادقانه دو ملت برادر برای مبارزه و تهدیدی است که نه تنها منطقه بلکه تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
احمدی هدف از این سفر را تبادل تجارب علمی و ارتقای ظرفیتهای نهادها و مسئولان مرتبط با بخش مبارزه با مواد مخدر و وزارت صحه عامه امارات اسلامی افغانستان همچنین گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای پیشگیری، کاهش تقاضا، بازتوانمندی معتادان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر دانست و افزود: بر این باوریم که همکاری علمی و آموزشی میان ایران و افغانستان میتواند بسیار مؤثر و پایدار باشد.
رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان با بیان اینکه این نشست یک فرصت ارزشمند است تا از دستاوردهای کشور میزبان بیاموزیم و زمینههای همکاری بیشتر را بررسی کنیم، گفت: در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران با ارائه کمکها به افغانستان در امر مبارزه علیه مواد مخدر و ارائه کمکهای بیشتر به عنوان همسایهداری خود را در نظر داشته است.
وی عنوان کرد: انتظار داریم که این کمکها در آینده نیز در چهارچوب سازمانهای بینالمللی یا به طور مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد؛ این همکاریها فارغ از چالشهای موجود نشاندهنده اراده دو کشور علیه مبارزه مشترک با این تهدید جهانی است.
احمدی ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر همکاریهای مستمر و کمکهای بیدریغشان در مبارزه با مواد مخدر به امارت اسلامی افغانستان، ابراز امیدواری کرد تا این همکاریها در آینده نیز توسعه یابد.
رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان گفت: با توجه به اهمیت استراتژیک این همکاریها برای آینده، امنیت و ثبات منطقه و افغانستان، آمادهایم تا با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه همکاریهای نزدیکتر داشته باشیم و گامهای مشترک در راستای مبارزه با مواد مخدر برداریم.