قاچاق کودکان با استفاده از آبنباتهای آغشته به THC
یکی از ساکنان تگزاس آمریکا با استفاده از آب نبات های آغشته به ترکیب روانگردان موجود در ماریجوانا کودکان را قاچاق می کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس؛ به گفته دادستانهای فدرال، یک ساکن دائمی قانونی ال پاسو، تگزاس، به اتهامات خود در رابطه با نقشش در طرحی که کودکان را از مکزیک به ایالات متحده قاچاق میکرد و گاهی اوقات از آبنباتهای آغشته به THC (تتراهیدروکانابینول به عنوان مادهی اصلی فعال گیاه شاهدانه تعریف میشود) برای آرام کردن آنها استفاده میکرد، اعتراف کرده است.
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیهی غربی تگزاس روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که مانوئل والنزوئلا، ۳۵ ساله، ساکن دائمی قانونی ال پاسو، به چهار اتهام مربوط به این عملیات اعتراف کرد.
اسناد دادگاه حاکی از آن است که اعضای شبکه قاچاق، کودکان بدون همراه، برخی بین ۵ تا ۱۳ سال، را به طور غیرقانونی از مرز سیوداد خوارز به ال پاسو آوردهاند.
در برخی از گذرگاهها، به کودکان آبنبات حاوی THC ترکیب روانگردان موجود در ماریجوانا، داده میشد. یک کودک پس از تشخیص مسمومیت با THC در بیمارستانی در ال پاسو بستری شد.
دادستانها گفتند که قاچاقچیان در مبادی ورودی از اسناد جعلی ایالات متحده استفاده میکردند و وانمود میکردند که والدین کودکان هستند. پس از عبور از مرز، والنزوئلا کودکان را سوار میکرد و به رانندگان درگیر در این عملیات پول میداد.
والنزوئلا در 30 آگوست به همراه دایان گادیان، شهروند آمریکایی، دستگیر شد. دو تبعه مکزیکی، سوزانا گادیان و دانیل گادیان، نیز در کیفرخواستی با پنج فقره اتهام که در 24 سپتامبر ثبت شد، متهم شدند.
والنزوئلا روز پنجشنبه به یک فقره توطئه برای انتقال بیگانگان و سه فقره کمک و معاونت در قاچاق بیگانگان برای سود، اعتراف کرد. او با حداقل مجازات اجباری 11 سال زندان روبرو است.