خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امانی:

موافقت شهرداری با تخصیص فوق‌العاده خاص برای کارکنان رسمی

موافقت شهرداری با تخصیص فوق‌العاده خاص برای کارکنان رسمی
کد خبر : 1712558
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هم رئیس شورا به وزارت کشور نامه ارسال کرده و هم شهرداری با تخصیص فوق العاده خاص برای کارکنان رسمی موافقت کرده است، یادآور شد: شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران در این زمینه اعلام آمادگی کردند و بار سنگینی برای آنها ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتادمین جلسه شورا با اشاره به ارائه گزارش یک ساله اول برنامه پنچ ساله در مجلس، اظهار کرد: در این بین مطرح شده که برای اختصاص فوق العاده خاص کارکنان در سال جاری ۶۰۰ همت و سال آینده ۷۲۰ همت اعتبار نیاز است و دولت نمی تواند این بار مالی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه هم رئیس شورا به وزارت کشور نامه ارسال کرده و هم شهرداری با تخصیص فوق العاده خاص برای کارکنان رسمی موافقت کرده است، یادآور شد: شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران در این زمینه اعلام آمادگی کردند و بار سنگینی برای آنها ندارد.

امانی همچنین تصریح کرد: ما آیین نامه را نیز آماده کردیم و تقاضای من این است که تصمیمات لازم را برای این موضوع بگیریم. ما نسبت به کارکنان دولت عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید پیگیری شود تا بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ