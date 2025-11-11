به گزارش ایلنا به نقل از شهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتادمین جلسه شورا با اشاره به ارائه گزارش یک ساله اول برنامه پنچ ساله در مجلس، اظهار کرد: در این بین مطرح شده که برای اختصاص فوق العاده خاص کارکنان در سال جاری ۶۰۰ همت و سال آینده ۷۲۰ همت اعتبار نیاز است و دولت نمی تواند این بار مالی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه هم رئیس شورا به وزارت کشور نامه ارسال کرده و هم شهرداری با تخصیص فوق العاده خاص برای کارکنان رسمی موافقت کرده است، یادآور شد: شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران در این زمینه اعلام آمادگی کردند و بار سنگینی برای آنها ندارد.

امانی همچنین تصریح کرد: ما آیین نامه را نیز آماده کردیم و تقاضای من این است که تصمیمات لازم را برای این موضوع بگیریم. ما نسبت به کارکنان دولت عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید پیگیری شود تا بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

