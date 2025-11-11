به گزارش ایلنا، در پی قطعی و افت شدید فشار آب در سراهای دانشجویی طی روزهای اخیر، با پیگیری‌های مستمر مسئولان دانشگاه و انجام مذاکرات با مدیران شرکت آب و فاضلاب استان تهران و منطقه یک شهر تهران، مشکل قطعی آب در خوابگاه‌های دانشگاه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ برطرف شد.

در همین راستا، معاونان دانشجویی و اداری ـ مالی دانشگاه به همراه مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان تهران و منطقه یک شهر تهران، از سراهای دانشجویی دانشگاه بازدید کردند و ضمن بررسی وضعیت موجود، درباره راهکارهای پایدار تأمین آب خوابگاه‌ها گفت‌وگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا(س)، از محورهای مورد تأکید در این بازدید، ضرورت توجه به آموزش‌های عمومی برای بهینه‌سازی مصرف آب، فرهنگ‌سازی در میان دانشجویان و نصب تجهیزات کاهنده بر روی شیرهای آب خوابگاه‌ها بود.

