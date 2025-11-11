چهار سال فریاد زدم از وسایل کاهنده آب استفاده شود

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، مهدی پیرهادی در سیصد و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در ۶۰ سال اخیر سابقه نداشته که در مهر و آبان حتی یک قطره بارندگی نداشته باشیم، اظهار کرد: باید مدیریت مصرف آب صورت بگیرد و مردم به کسانی که در سالهای گذشته بی تدبیری و اشتباه کردند، کمک کنند. مردم باید با بزرگواری خود افراد ناتوان را ببخشند و به هم کمک کنند نه به افرادی که با تدبیری و ناتوانی و ضعف در مدیریت، این وضعیت را به وجود آورند.

وی افزود: بنده چهار سال در شورا فریاد زدم که از وسایل کاهنده آب استفاده شود. این وسایل ۳۰ درصد باعث کاهش مصرف می شود؛ چرا این موضوع را در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار ندادند و باعث افزایش مصرف شدند.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: بی تدبیری دوم وجود شبکه انتقال آب فرسوده است که ترمیم نشده است. مردم باید این افراد بی تدبیر که شبکه را ترمیم نکردند، ببخشند و کمک کنند که این ناتوانی ها جبران شود.

وی ادامه داد: چرا آب بدون درآمد در سطح شهر تهران کاهش پیدا نکرد؟ ده ها و صدها موضوعات دیگر وجود دارد که دلسوزان فریاد زدند اما مورد توجه قرار نگرفت. چرا دنبال اضطراریم؟ نامه ای ارسال شده بود که چرا شهرداری از پساب استفاده کرده است؟ شهرداری باید از آب شرب یا آب چاه استفاده می کرد؟ باید از شهرداری تقدیر کرد که از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده کرده است. همین موضوعات است که باعث می شود در کارهای خود موفق نشوند. کاش قدری به خودشان بیایند تا فشار روانی مردم کاسته شود.

پیرهادی تأکید کرد: باید ۱۰ درصد صرفه جویی بیشتر صورت بگیرد تا بتوان شرایط فعلی آب را مدیریت کرد.

انتهای پیام/